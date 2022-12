Beautiful: anticipazione delle trame dal 19 al 24 dicembre 2022

Beautiful torna lunedì 19 dicembre su Canale 5 alle 13.45. Ecco le anticipazioni delle trame delle puntate in onda nella settimana che va dal 19 dicembre al 24 dicembre 2022.

La soap statunitense è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Raidue e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 19 dicembre

Liam e Brooke cercano di convincere Hope a tenere lontano Deacon, appena uscito di galera, ma lei si ribella e vuole decidere in piena libertà. Mentre Liam continua a mettere in guardia Hope sulla pericolosità di Deacon, lo stesso fa Steffy con Finn.

Martedì 20 dicembre

Steffy racconta a Finn la torbida storia dei rapporti della sua famiglia con Sheila. Nel frattempo, Sheila convince Deacon a trasferirsi a casa sua, visto che lui ha gravi difficoltà economiche e unendo le loro forze potranno riconquistare la fiducia dei propri figli.

Mercoledì 21 dicembre 2022

Deacon continua a negare a Sheila il suo appoggio ed è convinto che riuscirà a convincere Hope a farlo entrare nella sua vita, nonostante le ritrosie della sua famiglia. Si presenta quindi alla Forrester dove cerca di spingere sua figlia a dargli un'occasione, quella di cui hanno parlato in passato. La Logan è molto combattuta ma all'improvviso nell'ufficio si presenta Liam, che caccia in malo modo lo Sharpe minacciando di chiamare la sicurezza. Intanto Thomas è pronto a lasciare il suo vecchio appartamento per trasferirsi nella sua nuova casa. Prima di andarsene propone a Paris di affittare la sua casetta e di prendere quindi il suo posto. Purtroppo le cose non vanno come sperato e il Forrester riceve la brutta notizia che l'acquisto del suo nuovo immobile è sfumato. Non potrà quindi fare il trasloco.

Giovedì 22 dicembre

Subito dopo aver subaffittato il proprio appartamento a Paris, Thomas scopre però di aver nuovamente bisogno della sua casa perché l'affare è saltato all'improvviso. Deacon dice a Sheila che forse è meglio arrendersi e smettere di cercare un rapporto con i loro figli; Sheila non lo accetta e giura che otterrà quello che vuole. Ridge parla con Quinn e poi con Carter e fa capire ad entrambi quanto sia sbagliato l'accordo fatto con Eric e che avrebbero dovuto rifiutarlo.

Venerdì 23 dicembre

Katie dice a Eric che è inammissibile che lui abbia incoraggiato Quinn e Carter ad andare a letto insieme. E gli chiede se lui ami e si fidi davvero di Quinn. Thomas, sfumato l'acquisto della casa che desiderava, convince Paris, molto restia a farlo, a restare nella sua casa che, se il suo acquisto fosse andato in porto, lui avrebbe dovuto lasciare.

Sabato 24 dicembre

Ridge va per l'ennesima volta dal padre a dirgli che la soluzione adottata con Quinn, cioè lasciarla libera di frequentare Carter, è sbagliata. Eric gli risponde che in quel momento Quinn è da Carter, per annunciargli la fine della loro relazione.