Beau ha paura, un noto critico distrugge il film con Joaquin Phoenix: "Rovinerà la carriera di Ari Aster"

Il noto critico Jeff Sneider non ci è andato leggero su Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix. Il critico e scooper ha definito la pellicola come una di quelle in grado di mettere fine alla carriera di un regista.

Ecco il commento di Sneider al film: "Sto cercando di immaginare di essere il dirigente della A24 che ha letto la sceneggiatura e si è riunito con i suoi produttori per poi dire: 'Dovremmo farlo'. Una delle peggiori immondizie che abbia mai visto. Zero livello di intrattenimento. Da evitare a tutti i costi. Uno di quei film che ti distruggono la carriera".

Il tweet del critico è diventato virale, talmente tanto che adesso gli spettatori e i fan di Aster e Phoenix vogliono vedere a tutti i costi il film. Alcuni, a dire il vero, hanno anche insultato pesantemente il giornalista per aver espresso un'opinione così dura nei confronti di un film. Lo stesso Sneider ha difeso le proprie parole citando qualche critica e rispedendola al mittente.

Sapevamo già che Beau ha paura sarebbe stato l'ennesimo film radicale di Ari Aster. Per capire se Sneider sia stato troppo duro contro il film non ci resta che attenderne l'arrivo nelle sale, previsto per il 21 aprile prossimo.