Beau ha paura, Ari Aster ha aggiunto un'altra scena di decapitazione: "Che posso dire, mi fanno ridere"

Dopo aver scioccato il pubblico con Hereditary e Midsommar, il discusso regista Ari Aster torna dietro alla macchina da presa con Beau ha paura, che vedrà Joaquin Phoenix nei panni di un personaggio che viaggia attraverso una sorta di fantasmagoria mentre tenta di far visita a sua madre. Dal [trailer diffuso in rete e dalle prime dichiarazioni, sembra prospettarsi un altro film che farà discutere.

E anche in Beau ha paura ci sarà una scena di decapitazione, come dichiarato dal regista ai microfoni di Empire Magazine: "Ormai è fan service, si tratta quasi di uno scherzo a questo punto. Che posso dire, mi fa ridere. Diciamo che riparto da dove avevo finito perché per me Midsommar - Il villaggio dei dannati era quasi una commedia, non doveva assolutamente essere rappresentato come un film spaventoso".

Durante le riprese di Beau ha paura, Joaquin Phoenix è addirittura svenuto sul set, lasciando il regista molto frastornato: "Stavamo girando una scena molto intensa con Patti e l'inquadratura era totalmente per lei quando all'improvviso vedo Joaquin Phoenix sparire dal frame. Ero molto arrabbiato perché era un'ottima ripresa. Mi sentivo confuso, così ho girato l'angolo e lui era crollato".

Le prime reazioni a Beau ha paura promettono una notevole dose di follia. Nel cast di Beau ha paura troviamo Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian, Zoe Lister-Jones, Parker Posey e Patti LuPone.

Beau ha paura arriverà nelle sale il 27 aprile.