Beau ha paura: pubblicato il trailer del nuovo inquietante ed enigmatico film di Joaquin Phoenix

I Wonder Pictures ha finalmente condiviso il trailer italiano di Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix in uscita ad aprile nelle sale. Il filmato in lingua italiana presenta il protagonista della storia, anticipando una narrazione che gioca con la dimensione della realtà e quella della mente, oscillando fra follia e un particolare black humor.

Dopo il grande successo riscosso da Midsommar - Il villaggio dei dannati, Ari Aster torna nei cinema con Beau ha paura, prodotto da A24. Il film racconta l'emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana.

Beau ha paura è il terzo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures dopo il 7 volte premio Oscar Everything Everywhere All at Once e il 2 volte premio Oscar The Whale con Brendan Fraser.

"Siamo felici e orgogliosi di portare in Italia l'ultima opera di Ari Aster", ha dichiarato Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures "Ci fa piacere che la collaborazione con A24 prosegua con un film come Beau ha paura, capace non solo di intrattenere ed emozionare, ma anche di cambiare il nostro modo di sognare; un'avventura da scoprire e riscoprire e da cui lasciarsi sorprendere ogni volta, un film visivamente travolgente che sentiamo già come molto atteso e crediamo abbia tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio caso cinematografico".

Beau is Afraid: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Ari Aster

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, e atteso nei cinema italiani ad aprile, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo principale, affiancato da un cast che include: Nathan Lane, Amy Ryan (Il ponte delle spie, Birdman,Gone Baby Gone), Parker Posey (la serie tv The Staircase - Una morte sospetta, Café Society, Scream 3, Superman Returns, BladeTrinity) e Patti LuPone (American Horror Story Tv, L'accademia del bene e del male).