Beau ha paura, per Ari Aster: "è un Signore degli Anelli ebreo, ma sta solo andando a casa di sua madre"

Dopo le esperienze di Hereditary e Midsommar, Ari Aster si allontana dal genere horror per esplorare nuovi territori nel suo nuovo film, Beau ha paura, in uscita nei cinema italiani il 27 aprile. Interpretato da Joaquin Phoenix, Aster definisce il suo terzo film un "Signore degli Anelli ebreo" assai meno avventuroso.

Il trailer di Beau ha paura, che mostra Phoenix nei panni di un personaggio che viaggia attraverso una sorta di fantasmagoria mentre tenta di far visita a sua madre, è più intrigante che illuminante, almeno dal punto di vista della trama.

Ari Aster non chiarisce troppo le cose,ma rivela in una clip backstage:

"Penso a questo film da dieci anni. C'è una parte di me che non riesce a credere che stiamo facendo questo film. È epico. Ogni dettaglio ha un dettaglio al suo interno. Se riempissi un bambino di dieci anni di Zoloft e lo mandassi a fare la spesa, verrebbe fuori questo film. Volevo fare un film in cui ti sembra di aver attraversato una vita, o anche attraverso una persona. Sento la grande responsabilità di offrire qualcosa di straordinario. È come un Signore degli Anelli ebreo, ma lui sta solo andando a casa di sua madre. Voglio far vivere al pubblico l'esperienza di essere un perdente".

Nel cast di Beau ha paura troviamo Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian, Zoe Lister-Jones, Parker Posey e Patti LuPone.