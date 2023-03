Beau ha paura: Joaquin Phoenix non poteva guardare Nathan Lane negli occhi, ecco perché

Nel corso di una recente intervista è emerso che Joaquin Phoenix durante le riprese del film non poteva guardare negli occhi il collega.

Mentre aspettiamo l'uscita nelle sale di Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix protagonista, la campagna promozionale sta iniziando a intensificarsi, con Nathan Lane che ha svelato qualche retroscena al Tonight Show di Jimmy Fallon.

"È stato divertente. Io e lui, Joaquin, andiamo davvero d'accordo, anche se abbiamo sensibilità molto diverse. Lui è molto intenso, mentre io sono solo ansioso", ha rivelato Lane. "Ma lui pensava che fossi un tipo buffo, quindi ogni volta che facevamo una ripresa mi diceva: 'Non posso guardarti direttamente negli occhi, altrimenti esco fuori dal personaggio'".

Lane ha aggiunto: "Quindi sappiate che in ogni primo piano e in ogni scena in cui ci sono io, lui guarda direttamente il mio naso".

Beau ha paura: la data di uscita del nuovo film di Joaquin Phoenix

Dopo il grande successo riscosso da Midsommar - Il villaggio dei dannati, Ari Aster torna nei cinema con Beau ha paura, prodotto da A24. Il film racconta l'emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana.