Baywatch Remastered: torna la serie cult su Spike!

La squadra dei Los Angeles County Lifeguards non è mai stata così brillante! Spike, il canale di Viacom International Media Networks Italia, disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT) e sul 26 di Tivùsat, presenta in esclusiva assoluta Baywatch Remastered, con il primo episodio della serie (Panico a Malibu) in anteprima stasera mercoledì 26 dicembre alle 19.30.

Una delle serie tv più viste al mondo, trasmessa in oltre 200 paesi, tradotta in 48 lingue e durata oltre 11 anni arriva su Spike in una veste completamente inedita che non smette di sorprendere: un Baywatch come non si era mai visto prima! Le storie dei bagnini più celebri di Los Angeles acquistano nuove vesti, colori, soundtrack, e una nuova dimensione (16:9). Lo spettatore potrà sognare una Los Angeles animata di nuova luce, spiagge più dorate, cieli che splendono insieme ai guardaspiaggia diventati icone del piccolo e del grande schermo.

Per cominciare questa nuova avventura mercoledì 26 dicembre Spike propone Panico a Malibu, l'episodio che ha dato origine al fenomeno, un regalo sotto l'albero che anticipa la messa in onda di tutte le stagioni prevista per il nuovo anno. Nella prima puntata Mitch Buchannon (David Hasselhoff), neo tenente dell'unità di salvataggio di Malibu, dopo un'accesa discussione con l'ex-moglie, porta suo figlio Hobie in gita in barca insieme all'amico Al. Intanto dalla scuola di salvataggio arrivano due nuovi bagnini, Eddie (Billy Warlock) e Shauni (Erika Eleniak) rispettivamente primo e ultima del corso.

L'appuntamento con Baywatch Remastered si rinnoverà poi ogni giorno dal 21 gennaio, trasportando gli spettatori sulle infinte spiagge di Los Angeles. Siete pronti per perdervi dietro a onde sempre più blu e costumi da bagno mai stati così rossi?