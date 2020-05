Batwoman, Ruby Rose commenta il suo abbandono: "Non è stata una decisione facile"

Ruby Rose commenta per la prima volta la decisione di abbandonare la serie The CW Batwoman dopo una sola stagione, spiegando che non è stata una decisione facile da prendere.

Batwoman: una foto di scena della serie

Dopo la sua uscita di scena, sono state formulate varie ipotesi sul motivo alla base della scelta di Ruby Rose di abbandonare il ruolo di Batwoman, si ipotizzava che l'attrice fosse insoddisfatta dalle lunghe attese o dall'esito dello show.

Ruby Rose non è entrata nei dettagli, ma ha commentato la sua scelta scrivendo su Instagram: "Non è stata una decisione facile da prendere, ma coloro che lo sanno, sanno..." per poi ringraziare tutte le persone coinvolte nella serie tv, garantendo che la prossima stagione sarà fantastica. Ecco le sue parole:

"Grazie per tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Se menzionassi tutti ci vorrebbero 1000 tag, ma grazie al cast, alla crew, ai produttori e allo studio. Non è stata una decisione facile da prendere, ma chi lo sa, sa... Non voglio dimenticare nessuno né sminuire l'importanza dello show per la tv e per la nostra comunità. Non ho parlato perché è stata una mia scelta per adesso, ma vi adoro tutti. Sono sicura che la prossima stagione sarà fantastica."

Batwoman era stato confermato per una seconda stagione a gennaio, prima di conoscere la decisione di Ruby Rose di abbandonare il ruolo. Lo studio adesso è alla ricerca di una nuova attrice e membro della comunità LGBTQ per sostituire la Rose, apparsa in precedenza in molti film e nella serie tv Netflix Orange Is the New Black.