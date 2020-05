Batwoman: svelato il motivo dell'addio di Ruby Rose?

Ruby Rose ha detto addio al ruolo da protagonista nella serie Batwoman e ora sembra essere stato svelato il motivo per la sua scelta.

Ruby Rose ha abbandonato la serie Batwoman e il sito di Variety sembra aver svelato i motivi dell'addio al progetto tratto dai fumetti della DC. L'attrice e i produttori, dando l'annuncio dell'uscita di scena della protagonista, non sono entrati nei dettagli alla base della decisione, tuttavia fonti vicine alla giovane star hanno ora condiviso alcune informazioni.

La testata online ha infatti svelato, parlando della situazione della serie Batwoman, che ci sarebbe una motivazione personale alla base della scelta: "Secondo più di una fonte, Rose era infelice a causa delle lunghe ore richieste per le riprese dello show, essendo la protagonista, situazione che ha causato qualche tensione sul set". Ruby Rose, parlando con i responsabili della Warner Bros, sarebbe quindi giunta alla difficile scelta di dire addio alla parte di Kate Kane.

Inizialmente si era pensato che l'allontanamente fosse dovuto all'infortunio subito durante le riprese che aveva obbligato Ruby a sottoporsi a un'operazione, tuttavia una fonte vicina all'attrice ha confermato che l'addio non è legato a motivi di salute.

La produzione dello show sarebbe ora alla ricerca di una nuova protagonista per l'eroina che entra in azione a Gotham e che dovrebbe essere al centro di un crossover dell'Arrowverse insieme a Tyler Hoeclin, star del nuovo show Superman & Lois.