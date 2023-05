Batman v Superman: Zack Snyder svela lo "stupido motivo" per cui il film rischiava di essere vietato ai minori

Zack Snyder ha approfondito la ragione piuttosto sciocca per cui la Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice è stata vietata ai minori di 17 anni.

Zack Snyder ha svelato lo "stupido motivo" per cui il suo cinecomic del 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice, ha rischiato di essere vietato ai minori di 17 anni.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Come ricorda il regista, il montaggio per i cinema di Batman v Superman: Dawn of Justice ha ricevuto un rating PG-13 per "intense sequenze di violenza e azione e alcune scene di sensualità". Secondo Entertainment Weekly, Warner Bros. stava puntando a un pubblico il più ampio possibile e quindi mirava chiaramente al PG-13.

Tuttavia, l'edizione estesa di Batman v Superman: Dawn of Justice commercializzata successivamente, più lunga, più violenta e con alcune sottotrame più ampie sui personaggi minori, ha ottenuto un rating R, cioè il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati.

Zack Snyder riflette sulla censura di Batman v Superman

Batman v Superman: Dawn of Justice

Nel corso del panel dedicato a Batman v Superman: Dawn of Justice in occasione del Full Circle Justice League 2023, Zack Snyder ha fatto chiarezza sulla posizione della Motion Picture Association of America (MPAA) e sul motivo del divieto ai minori.

Il supervisore degli effetti visivi di Dawn of Justice John Des Jardin ha spiegato il perché del rating R anche se avevano modificato alcune scene del film, rivelando che secondo la MPAA Batman era "troppo cattivo con Superman" nel film:

"Ricordi quando mi hai detto che l'MPAA voleva che togliessimo la macchia di sangue sul muro? Abbiamo inserito i cambiamenti richiesti, e il film ha avuto comunque il rating R. E poi hai ricevuto una nota da loro: 'Pensiamo che Batman sia troppo cattivo con Superman.' Non sapevamo che dire..." ha ricordato John Des Jardin a Zack Snyder.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Snyder ha commentato ironicamente: "Sì che ricordo, non pensavo fosse compito dell'MPAA gradire o meno l'idea di loro che litigano e imporre la censura in base a questo. Mi hanno praticamente detto, 'Pensiamo che sia maleducato che stiano combattendo.' E io ho risposto, 'Mi dispiace, ma è nel titolo...' 'Sì, questo è un film vietato ai minori di 17. C'è un modo per tagliare il loro scontro? Che ne dici se fanno squadra e si piacciono? Forse, a loro piace litigare nel primo atto, ma poi si stringono la mano e combattono insieme contro il cattivo.' Ho ribattuto, 'Beh, in un certo senso combattono insieme il cattivo alla fine. Non l'avete visto?' E loro, 'Ah, beh, ci sono stati un sacco di scontri prima di quello.'"

È interessante notare come nella Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice c'è una scena in cui un prigioniero uccide un altro detenuto all'interno di un carcere, e questo potrebbe aver contribuire al Rating R del sequel nonostante i commenti dell'MPAA sullo scontro tra Batman e Superman nel film. Ma questo non lo sapremo mai.