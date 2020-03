Batman, Three Jokers: le prime immagini della miniserie a fumetti

Three Jokers, miniserie a fumetti della DC Comics ambientata nell'universo di Batman, ha una data di uscita: il 1 giugno. Lo ha rivelato un articolo di Entertainment Weekly, che ha pubblicato in anteprima anche le copertine e alcune pagine, il primo numero (su tre) arriverà nelle edicole americane il 17 giugno. La trama del progetto è avvolta nel mistero, ma sappiamo che verterà sull'enigma dell'identità di tre Joker diversi, un concetto che lo sceneggiatore Geoff Johns ha introdotto per la prima volta nel 2016. Lo stesso Johns, celebre per le sue gestioni dei fumetti di Flash e Lanterna Verde, ha spiegato alla testata americana che in precedenza aveva rifiutato di scrivere storie incentrate sul Joker: "Ce ne sono così tante bellissime, quindi l'avrei fatto solo se ci fosse un punto di vista inedito, sorprendente, sul significato del Joker e sull'effetto che ha su Batman e la sua famiglia."

Come spiegato da Geoff Johns, Three Jokers affiderà dei ruoli importanti a Barbara Gordon e Jason Todd. La prima è stata a lungo Batgirl, prima di finire in sedia a rotelle a causa del Joker nella celeberrima graphic novel The Killing Joke, e solo recentemente ha recuperato l'uso delle gambe. Il secondo sostituì Dick Grayson come Robin, e morì per mano del perfido clown, salvo poi tornare in vita e assumere l'identità di Red Hood. Il disegnatore Jason Fabok ha inoltre dichiarato che The Killing Joke funge anche da modello visivo, e che il suo tratto si rifà parecchio a quello di Brian Bolland, così come quello di Gary Frank per Doomsday Clock (storia che continuava gli eventi di Watchmen) omaggiava lo stile di Dave Gibbons. Johns, che ha scritto anche Doomsday Clock, ha precisato che questa volta non ci saranno ritardi di pubblicazione: tutti i numeri della nuova miniserie sono stati completati prima dell'annuncio dell'arrivo del progetto in edicola.