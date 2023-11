Batman: il set LEGO del Batwing, ispirato al film di Tim Burton, è in sconto su Amazon, vediamo il prezzo

I fan di Batman ricordano benissimo quando nel 1989 il lungometraggio di Tim Burton è riuscito a stregare il pubblico di tutto il mondo, gettando nuovi modelli e plasmando, a modo suo, la percezione moderna dei cinecomic in relazione al gusto più generalista. Complici, sia le interpretazioni leggendarie di Michael Keaton e Jack Nicholson, che il tocco di un regista che dimostrò ancora una volta la sua particolarissima sensibilità formale ed estetica, questa pellicola non è mai stata dimenticata dai fan storici, e citata ancora oggi.

Amazon ha quindi deciso di pensare anche ai fan di Batman, mettendo in offerta un set LEGO che trae la sua ispirazione proprio dal film del 1989, ricostruendo il celeberrimo e iconico Batwing che vediamo nella pellicola. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 29,90€, con uno sconto del 21% sul prezzo segnato in precedenza (37,90€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad ottenere più informazioni sull'articolo LEGO, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO del Batwing dettagliatissimo

Su Amazon il set LEGO del Batwing in questione viene così descritto: "L'aereo giocattolo Batwing è dotato di 2 shooter, cabina di pilotaggio, vano portaoggetti per il Batarang di Batman e le manette; quando non è in azione, può essere appeso alla parete, e include una minifigura di Batman, con l'iconico mantello nero e il cappuccio, e quella di Joker, con il classico abito viola e il cappello. I bambini possono scaricare l'app LEGO Builder per un'esperienza di costruzione coinvolgente, con strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi".

Se anche voi siete fan storici di Batman, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un set LEGO del genere, perfetto anche come idea regalo.

