Batman & Robin, stasera su Italia 2 il film con George Clooney

Continuano gli appuntamenti con l'uomo pipistrello stasera su Italia 2 alle 21:20, dove arriva Batman & Robin, il film diretto da Joel Schumacher nel 1997. Sequel di Batman Forever, vede un nuovo protagonista sotto il celebre mantello: George Clooney, in quella che resta una delle performance meno gloriose della sua carriera.

In questo quarto episodio Batman deve fronteggiare Mr. Freeze e Poison Ivy con l'aiuto di Robin e Batgirl. Ad affiancare George Clooney c'è un cast di tutto rispetto: Arnold Schwarzenegger è il villain Mr. Freeze, Uma Thurman è Poison Ivy, e ancora Jeep Swenson, Chris O'Donnell e Alicia Silverstone. Tornano anche, per la quarta e ultima volta, Michael Gough nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth e Pat Hingle in quelli dell'eccentrico commissario di polizia James Gordon.

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger ed Uma Thurman in una scena del film

Nonostante un buon successo al botteghino, certo inferiore alle aspettative, il film fu stroncato in pieno dalla critica, tanto da essere diventato la chiusura della serie di film dedicati al Cavaliere Oscuro (ripresi poi solo nel 2005, con un riavvio completo, sotto la guida di Nolan). Le polemiche maggiori si concentrarono su George Clooney e sul suo Batman molto più "leggero" dei predecessori, tanto che per alcuni quel passo falso avrebbe anche potuto rappresentare la fine della carriera. Naturalmente non è stato così.