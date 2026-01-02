"Batman ha i capezzoli!" George Clooney difende il bistrattato costume di Batman & Robin dopo 28 anni

Su Batman & Robin si è detto di tutto e di più. Il film del compianto Joel Schumacher è stato bistrattato per lo script zoppicante, per l'interpretazione poco convinta di George Clooney e soprattutto per il costume di Batman su cui sono ben visibili i capezzoli.

Ventotto anni dopo lo stesso George Clooney ha sentito il bisogno di spezzare una lancia a favore del film, e del costume, ribadendo che Batman ovviamente ha i capezzoli, rendendo sostanzialmente "corretto" il costume.

Ricordando il film durante un'intervista con Variety, il divo ha esclamato scherzosamente: "Ero il miglior Batman, voi lo sapete e lo so anch'io. E non voglio più sentire stronzate".

L'attore si è poi soffermato sul costume di Batman. "Batman ha i capezzoli, amico", ha detto, spiegando che i capezzoli sarebbero legati al rapporto di Batman con i pipistrelli. "Come pensi che dia da mangiare ai piccoli pipistrelli?".

George Clooney con indosso il costume di Batman

Da dove arrivano i capezzoli del costume di Batman?

Ripensando alla sua esperienza nella pellicola così male accolta dalla critica da spingere lo stesso Joel Schumacher a scusarsi, George Clooney ha confessato che "il lavoro non è stato dei più divertenti per via del costume scomodissimo".

L'attore ha poi aggiunto: "Era un costume talmente faticoso da indossare che non potevi muoverti. Ero sdraiato su una tavola e Joel Schumacher mi dirigeva con un microfono e un altoparlante gigante. E lui diceva, 'Okay, George, si parte. I tuoi genitori sono morti. Non hai più niente per cui vivere. E azione'. E poi mi sostenevano e io dicevo, 'Sono Batman'. E loro, 'E stop!'. E mi rimettevano giù e mi portavano fuori su una tavola."

Il costume sfoggiato da Clooney in Batman & Robin è diventato oggetto di critiche feroci da parte dei fan, che se la sono presa soprattutto coi capezzoli in rilievo. Capezzoli che avevano fatto la loro apparizione in Batman Forever del 1995, anch'esso diretto da Joel Schumacher, per poi ricomparire ancora più pronunciati nel cinecomic con Clooney.

Schumacher aveva attribuito la "colpa" dei capezzoli al costumista José Fernández il quale ha spiegato a Mel Magazine l'origine della sua decisione_:

"Per il costume di Val Kilmer in Batman Forever, i capezzoli sono stati una di quelle cose che ho aggiunto. Non era un feticismo per me, era ispirato alle armature romane, come quelle dei centurioni. E nei fumetti, i personaggi sembravano sempre nudi, con la vernice spray addosso: era tutta una questione di anatomia, e a me piace osare quando si tratta di anatomia. Non so esattamente dove fossi all'epoca, ma questo è quello che ricordo. E così ho aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che ci sarebbe stato tutto questo clamore."_