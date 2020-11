Batman & Robin: George Clooney spiega riesce perché a ridere del film e di se stesso

In una recente intervista George Clooney ha parlato del poco apprezzato Batman & Robin e ha spiegato perché è in grado di ironizzare sul film e sulla sua performance.

In una recente intervista George Clooney ha spiegato perché è in grado di ironizzare sul poco apprezzato Batman & Robin. In una chiacchierata con GQ in vista dell'uscita del suo prossimo film, il divo americano ha anche commentato i suoi ruoli precedenti, tra cui quello del celebre personaggio della DC Comics. Questo il suo commento in merito: "L'unico modo per parlare onestamente di qualcosa è includere te stesso e i tuoi difetti. Ogni volta che dico che quel film è terribile, aggiungo sempre che lo ero anch'io. E una volta che ho ammesso che facevo schifo, posso riconoscere che anche il resto non funziona."

Uscito nel 1997, Batman & Robin doveva essere il film che avrebbe consentito a George Clooney di fare il salto di qualità dalla televisione al cinema, ma il flop di critica e pubblico lo spinse a rimanere nel cast di E.R. - Medici in prima linea per altri due anni, fino alla conclusione della quinta stagione (è poi tornato per brevi apparizioni nella sesta e quindicesima annata). Già in altre occasioni Clooney ha candidamente ammesso di aver temporaneamente "ucciso" il franchise, rimasto in standby per quasi dieci anni prima del debutto della trilogia di Christopher Nolan, e ha dichiarato che ogni volta che ne ha l'occasione si scusa per aver rovinato l'immagine cinematografica di Batman.

Non è l'unico dei partecipanti al film ad essersi espresso in termini simili: il regista Joel Schumacher, scomparso quest'anno, è noto tra i fan per essersi pubblicamente scusato negli extra dell'edizione DVD/Blu-ray, dicendo "Se siete rimasti delusi vi chiedo scusa, perché la mia intenzione era quella di farvi divertire." Qualche mese fa lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha a sua volta fatto ammenda, dichiarando a Collider che anche lui è dispiaciuto dell'esito artistico del film: "Non era nostra intenzione fare un brutto film. Nessuno, durante la lavorazione, pensava che sarebbe stato un disastro."