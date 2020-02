Batman: Robert Pattinson al posto di Christian Bale nel video deepfake

L'attesa per il nuovo Batman è tale che c'è chi per ingannarla si inventa di tutto, come un video deepfake che ci mostra come potrebbe essere Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, frapponendo il suo viso a quello di Christian Bale di Batman Begins. L'effetto è quantomeno surreale.

Il video in cui si vede il volto Robert Pattinson sovrapposto a quello di Christian Bale riguarda una scena del primo Batman girato da Christopher Nolan in cui c'è un dialogo tra il Cavaliere Oscuro e Lucius Fox, ovvero Morgan Freeman, in cui si viene a sapere la vera natura del dipartimento di ricerca e sviluppo della Wayne Enterprises. Sebbene, infatti, le recenti foto dal set ci hanno permesso di dare un'occhiata alla tuta e alla moto di Batman, non abbiamo però ancora visto nulla di ufficiale di Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, quindi questo video di due minuti ci potrebbe aiutare a capire un po' come possa essere il risultato finale.

Come sappiamo questo nuovo The Batman di Matt Reeves si concentrerà sui primi anni del periodo di Bruce Wayne come difensore di Gotham, privilegiando gli aspetti più thriller e le abilità investigative del supereroe. Il resto del cast è composto da Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright sarà il commissario James Gordon, Paul Dano interpreterà Enigmista e Colin Farrell sarà il Pinguino. Vedremo poi John Turturro nelle vesti di Carmine Falcone, Zoë Kravitz come Catwoman e Peter Sarsgaard in quelli di Gil Colson. L'uscita nelle sale è prevista per il 25 giugno 2021.