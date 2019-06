Batman: quando Michael Keaton spoilerò il film il giorno prima dell'uscita nei cinema!

Michael Keaton e Jack Nicholson in Batman

A 30 anni dall'uscita di Batman salta fuori un video in cui Michael Keaton fa uno spoiler sul film al David Letterman Show il giorno prima del debutto nelle sale americane. Insomma, in confronto, Tom Holland e Mark Ruffalo sono dei principianti rispetto a Keaton.

La sera prima della première di Batman, Michael Keaton fece un'apparizione al Late Night di Letterman per promuovere il film e, parlando con il conduttore, rivelò accidentalmente uno dei plot twist più grandi del film: Joker (Jack Nicholson) aveva ucciso i genitori di Bruce Wayne. "Che cosa ha fatto per irritarti?" , chiede Letterman a Keaton e lui gli risponde: "Bruce Wayne assiste all'omicidio dei suoi genitori da bambino"; "E l'aveva fatto il Joker", ribatte ancora il presentatore e Keaton spiega: "Sì, ma lo viene a sapere molto tempo dopo. Oh, ma ho appena svelato la trama", scatenando un po' di brusio tra il pubblico che viene però subito bloccato da Letterman con una battuta: "Sì, come se nessuno andasse a vederlo ora".

happy 30th anniversary of Michael Keaton spoiling the big reveal in Batman on the night before its release pic.twitter.com/UNRlOOiQ7B — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 22 giugno 2019

Fortunatamente, infatti, sia per Tim Burton che Keaton, lo spoiler non creò nessun problema a Batman, che diventò invece il maggior incasso al botteghino di quell'anno - ne abbiamo parlato anche nel nostro approfondimento sui 30 anni di Batman di Tim Burton - raccogliendo circa 411 milioni di dollari che, rapportati agli incassi odierni, sarebbero qualcosa come 850 milioni di dollari.