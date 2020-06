Batman: Jack Nicholson e Tim Burton hanno litigato per via dei capelli del Joker

L'iconico look dei capelli del Joker in Batman di Tim Burton è frutto di un compromesso tra il regista e la star Jack Nicholson seguito alla lite sul set tra i due.

Un'irriverente Jack Nicholson in una scena del film Batman di Tim Burton

A quanto pare, Jack Nicholson non ne voleva sapere di farsi i capelli verdi. In una featurette del dietro le quinte viene rivelato che il divo e il regista litigarono a lungo per colpa del colore dei capelli di Joker.

Tim Burton voleva che i capelli del villain fossero di un bel verde brillante, ma nella featurette, Jack Nicholson spiega di non essere stato d'accordo con questa visione appellandosi all'aspetto del Joker nei fumetti DC:

"Quando guardi i fumetti, i capelli non sono verde brillante, è quasi una sfumatura."

Quando Tim Burton ha insistito per avere il verde brillante, Jack Nicholson ha espresso chiaramente il suo disappunto spiegando al regista che neppure lui voleva raggiungere quel livello clownesco. Alla fine è stato l'attore ad averla vinta e dopo il test colore Tim Burton si è convinto che il verde brillante non fosse proprio la scelta migliore.

Come ricorda Nicholson, "abbiamo fatto il test con la parrucca e Tim, dopo aver visto tutto quel brillante, ha detto 'levatela immediatamente'".

Jack Nicholson avrebbe voluto che anche la sua faccia fosse più simile al volto allungato del Joker dei fumetti, ma un'allergia gli ha impedito di ricorrere a quel tipo di trucco a base di mastice:

"L'ironia della mia vita è che io sono allergico al mastice, la base del trucco prostetico".