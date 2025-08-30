Batman: in arrivo un nuovo gioco targato Lego che porta sullo schermo l'eredità del Cavaliere Oscuro

Il Cavaliere Oscuro torna, ma stavolta in una veste fatta di mattoncini LEGO. LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro promette di essere la celebrazione definitiva dell'eroe di Gotham, unendo comicità, azione e leggenda in un'avventura open world.

L'omaggio LEGO a un mito lungo 86 anni

Non si tratta di un semplice ritorno: LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro si propone come una vera "lettera d'amore" alla figura di Bruce Wayne, attraversando fumetti, cinema, serie animate e videogiochi. A dichiararlo è stato Jonathan Smith, Strategic Director di TT Games, spiegando come il progetto voglia intrecciare momenti iconici della lunga epopea di Batman con lo stile giocoso e ironico che ha reso i titoli LEGO inconfondibili.

Jim Lee, presidente di DC, ha sottolineato l'intento celebrativo: "Questo gioco riunisce quasi ogni sfaccettatura della sua eredità, permettendoti di sperimentare l'intera gamma di ciò che rende Batman iconico".

Il viaggio comincerà dalle origini, con un giovane Bruce Wayne alle prese con l'addestramento nella Lega delle Ombre, fino ad arrivare alle battaglie con i nemici più celebri della sua galleria: Joker, Pinguino, Poison Ivy, Ra's al Ghul e Bane, solo per citarne alcuni.

Al fianco del Cavaliere Oscuro ci saranno alleati storici come Robin, Batgirl, Nightwing e Catwoman, ognuno con abilità e gadget distintivi. L'obiettivo? Restituire l'essenza poliedrica di Batman - detective, guerriero, padre surrogato e simbolo eterno - in una cornice accessibile tanto ai fan veterani quanto ai neofiti del franchise.

Gotham open world e un nuovo sistema di combattimento

L'elemento che più distingue questa nuova avventura LEGO è la trasformazione di Gotham in un enorme scenario open world. I giocatori potranno planare dai grattacieli, sfrecciare con la Batmobile, esplorare i vicoli o scoprire segreti nascosti nei tetti della città, in un ambiente vivo e dinamico, pieno di crimini da fermare ed enigmi da risolvere.

Una scena con Batman

La Batcaverna, completamente personalizzabile, diventerà un hub ricco di costumi, trofei e veicoli, tra cui il celebre Batarang e l'iconico rampino, strumenti che si affiancano agli equipaggiamenti dei compagni d'avventura, come la frusta di Catwoman o lo spray a schiuma di Jim Gordon.

Grande attesa anche per il nuovo sistema di combattimento, che introduce meccaniche dinamiche con combo concatenate, contrattacchi e colpi ad alto impatto, pensate per alzare l'asticella rispetto ai precedenti titoli LEGO. Sono previsti diversi livelli di difficoltà, dal classico all'inedito "Cavaliere Oscuro", dedicato a chi vuole un'esperienza più impegnativa.

A completare il quadro c'è il ritorno del leggendario umorismo targato TT Games, che stempera l'oscurità tipica delle storie di Batman con trovate comiche e situazioni paradossali.

L'uscita è prevista per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Warner Bros. Games promette un titolo che non solo rispetta l'eredità dell'eroe, ma la reinventa, fondendo epicità e ironia. Una celebrazione che trasforma Gotham in un parco giochi fatto di mattoncini, pronto a conquistare generazioni diverse di giocatori.