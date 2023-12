Alan Ritchson diventa Batman grazie a un artwork digitale condiviso online

Alan Ritchson, la star della serie Reacher, ha rivelato che gli piacerebbe interpretare Batman e un fan ha provato a immaginarlo nell'iconico ruolo creando un artwork condiviso online.

Attualmente non è ancora stato scelto il protagonista di The Brave and the Bold, il prossimo lungomentraggio del DCU dedicato alle avventure di Bruce Wayne e non è quindi escluso che James Gunn e il suo team possano considerare Ritchson durante la fase del casting.

Le dichiarazioni della star di Reacher

In una recente intervista, Alan Ritchson aveva ammesso: "Mi piacerebbe interpretare Batman". L'attore aveva poi fatto un paragone con il suo ruolo nella serie targata Prime Video: "Batman ha una caverna e Reacher non ha nemmeno una casa. Ha uno spazzolino da denti. Penso quindi che Batman abbia cose davvero fantastiche, sia un tizio ricco con caverne, ville e fari che lo chiamano nella notte. Batman è più figo".

Un artista digitale molto attivo e seguito su Instagram ha quindi provato a immaginarlo in versione Cavaliere Oscuro dopo una battaglia, regalando ai fan della DC un modo per immaginarlo nell'iconico ruolo.

Attualmente il casting del prossimo film dedicato a Batman non è ancora iniziando, non essendo ancora ultimata la sceneggiatura, e sarà interessante scoprire a chi verrà assegnata la parte.