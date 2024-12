Gli attori e le attrici migliori che hanno interpretato Babbo Natale

Cappello rosso, barba bianca, cinturone e le fidate renne a trainare la mitica slitta. Quella di Hollywood per Babbo Natale è una vera e propria ossessione. L'iconografia di un personaggio universale, spesso rivisto e rielaborato da film e serie tv, seguendo la classicità della sua figura o, a volte, stravolgendone il significato. Tanti, infatti, gli attori e le attrici che, nel corso degli anni, hanno interpretato Santa Claus.

Babbo bastardo 2: Billy Bob Thornton e Brett Kelly in una scena del film

Pensate, il primo interprete a vestire i panni di Babbo Natale è stato l'inglese Leedham Bantock, in Santa Claus, pellicola in Kinemacolor del 1912! Da lì in poi, ovviamente, la lista si è allungata, tagliando a metà sia il cinema che il piccolo schermo. Basti pensare a Tim Allen nella saga di The Santa Clause, o ancora a Paul Giamatti, Leslie Nielsen, Anna Kendrick e Jack Black in Dear Santa, che diventa un Babbo Natale... Satanico (il film è in arrivo in streaming su Paramount+). Dunque, con l'arrivo delle feste, andiamo a ripercorre i migliori attori e le migliori attrici che hanno interpretato Babbo Natale.

1. Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton in Babbo Bastardo

Non potevamo non iniziare dal Babbo Natale più scorretto che ci sia, ovvero quello di Billy Bob Thornton nella commedia black del 2003, Babbo Bastardo, seguita poi dal sequel del 2016. L'attore è un truffaldino e cinico protagonista, che cambierà idea sui rapporti umani dopo aver conosciuto un simpatico bambino, durante una rapina notturna ad un grande magazzino. Battute cult e grande verve, per il Santa Claus meno Santa che ci sia.

2. Tim Allen

Tim Allen in una scena di Santa Clause è nei guai

Gli anni Novanta sono stati indelebilmente segnati da un panciuto Tim Allen nella commedia inventata da John Pasquin. Tre film più una serie Disney+ - The Santa Clauses - per uno dei Christmas movie più visti e rivisti in streaming durante le festività. Santa Clause, infatti è uno dei film per famiglie per eccellenza, reso ancora più iconico dalla presenza di uno degli attori più amati e rappresentativi dei mitici 90s.

3. Paul Giamatti

Miranda Richardson con Paul Giamatti in una scena di Fred Claus

Un altro grande Babbo Natale al cinema è quello di Paul Giamatti, che diventa Saint Nick in Fred Claus - Un fratello sotto l'albero, commedia del 2007 in cui si gioca sul fatto che papà Natale abbia un fratello maggiore, Fred, interpretato da Vince Vaughn, costretto ad aiutarlo per pagare un ingente debito. Quello di Giamatti, grazie al suo talento, è tra i nostri babbi natali preferiti.

4. Mel Gibson

Mel Gibson in Fatman

Tutt'altro tono e tutt'altro genere per Mel Gibson. Riscoprite il thriller comedy Fatman, nel quale l'ex Arma Letale diventa Chris Cringle aka Santa Claus, al soldo del Governo per portare i regali ai bambini, nonostante la magia attorno a lui stia scemando. In crisi, accetta di servire l'esercito. Ma, quando consegna il carbone ad un ricco e viziato ragazzino, dovrà fuggire per non essere eliminato. Un Babbo Natale oscuro e disilluso.

5. Anna Kendrick

Noelle: una scena con Anna Kendrick

Chi l'ha detto che Babbo Natale è una declinazione solo maschile? In Noelle, commedia Disney, Anna Kendrick diventa l'ereditiera di una famiglia che da anni "sforna" babbi natali. La sua sfida, in questo senso, sarà complicata: convincere suo fratello, inizialmente indicato ad ereditare il compito, a abbracciare lo spirito natalizio. Va da sé che alla fine sarà proprio lei ad essere la più indicata per portare i regali ai bambini di tutto il mondo.

6. Leslie Nielsen

Mito della risata, Leslie Nielsen è stato due volte Babbo Natale. La prima volta in All I Want for Christmas, pellicola abbastanza dimenticata del 1991, e poi nel film tv Santa Who? del 2000, arrivato in Italia con il titolo Chi sono? Babbo Natale?, nel quale il Babbo Natale di Nielsen perde la memoria dopo un casuale incidente in slitta.

7. John Goodman

Uno degli attori feticcio per i Fratelli Coen, invece, tra live action e doppiaggi, è stato Babbo Natale per ben quattro volte. Nel 1999 ha prestato la voce per un episodio di Futurama, nel 2012, invece, ha doppiato il personaggio nello speciale Il Natale di Spongebob, mentre nel 1998 lo ha doppiato nel film animato Rudolph, il cucciolo dal naso rosso. In carne ossa, invece, eccolo nel 2006 in Un anno senza Babbo Natale, remake del film in stop-motion del 1974. Un Babbo Natale dolente, che ha perso lo spirito delle feste.

8. Richard Attenborough

Miracolo nella 34sima strada: una scena con Richard Attembourough

Probabilmente il Santa Claus più famoso del cinema, e forse anche quello più amato. Miracolo sulla 34th Strada di Les Mayfield è il remake del film del 1947 e racconta di un Babbo Natale ideale, di spirito e di emotività, capace di aiutare una bambina a credere nella magia natalizia. Finale magico, e una riflessione sul potere della gentilezza. Nemmeno a dirlo, un perfetto Richard Attenborough.

9. Kurt Russell

Qualcuno salvi il Natale: Kurt Russell in una scena del film

Chiudiamo con Kurt Russell che, su Netflix, ha dato vita ad un Babbo Natale dalle sfumature tanto classiche quanto contemporanee. Vero e proprio fenomeno streaming, Qualcuno salvi il Natale vede un Santa Claus alla prese con due bambini che, per dimostrare l'esistenza del mito, faranno deragliare la slitta. Soliti buoni sentimenti e una prova decisamente convincente per l'ex Iena Plinsky. Anche un sequel, uscito nel 2020, sempre su Netflix.