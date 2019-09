Batman, ecco le Steelbook in 4K UHD di quattro film del supereroe DC

Per celebrare gli 80 anni di uno dei supereroi più amati dell'universo DC, per la prima volta in 4K Batman (1989), Batman - il ritorno (1992), Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997).

Per celebrare gli 80 anni di uno dei supereroi più amati dell'universo DC, creato da Bob Kane e Bill Finger, Batman si fa in quattro. Le grandi emozioni di Batman (1989) e Batman - il ritorno (1992), diretti da Tim Burton, Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), diretti da Joel Schumacher, adesso si possono rivivere per la prima volta nella versione 4k UHD, già disponibile dal 12 settembre. Per l'occasione i film sono distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia sia in quattro steelbook singole aedizione limitata, che in un prezioso cofanetto contenente i quattro film dell'intramontabile uomo pipistrello.

La versione 4K UHD presenta un'altissima definizione, con un ampio spettro di colori più brillanti, profondi e realistici, in grado di regalare allo spettatore un'esperienza di visione unica nel suo genere per immergersi pienamente nelle cupe atmosfere di Gotham City. Inoltre, le steelbook 4k UHD conterranno più di 17 ore di contenuti extra mai pubblicati, incluse le interviste del regista Tim Burton su Batman e Batman - il ritorno e di Joel Shumacher su Batman Forever e Batman & Robin.