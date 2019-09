Batman: il costume originale di Michael Keaton all'asta

Il costume indossato da Michael Keaton in Batman di Tim Burton verrà venduto in un'asta a fine mese.

Il costume originale indossato da Michael Keaton in Batman sta per andare all'asta.

Michael Keaton è il supereroe in una scena del film Batman (1989)

La UK company Prop Store ha annunciato un'asta di memorabilia, la Entertainment Memorabilia Live Auction, in cui verranno venduti alcuni tesori di cinema e televisione. Nella lista di cimeli compare anche la tuta indossata da Michael Keaton nel 1989 in Batman. Il Batcostume dovrebbe essere venduto a una cifra che oscilla tra le 80.000 e le 120.000 sterline.

"La tuta di Batman è stata concepita e realizzata dal costumista Bob Ringwood insieme a Vin Burnham" si legge nella descrizione dell'asta. "Come Ringwood ha ricordato in Batman: The Official Book of the Movie, sono stati creati quattro prototipi prima di ottenere il risultato definitivo. All'inizio per Michael Keaton è stato difficile muoversi in maniera convincente. Il costume consiste di un collo, un mantello, una tuta aderente in Lycra, un'armatura e un set di braccia da attaccare al costume. L'iconico simbolo giallo e nero di Batman, fatto di acrilico, compare al centro del petto. I guanti, cintura e stivali sono repliche, aggiunte per completare il costume."

Altri costumi di Batman presenti nel film sono l'abito del Joker indossato da Jack Nicholson, quello dell'Enigmista che veniva indossato da Jim Carrey, il costume di Robin/Chris O'Donnell e alcune parti del costume di Michelle Pfeiffer nel ruolo di Catwoman.

L'asta di Prop Store, che include anche merchandise dalla saga di Ritorno al futuro e dalla serie Battlestar Galactica, si dovrebbe svolgere tra il 30 settembre e il 1 ottobre.