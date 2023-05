The Batman: Ben Affleck svela i piani per il villain del suo film poi cancellato

Ben Affleck ha svelato i suoi piani per Deathstroke, il villain di The Batman: il suo progetto sul Cavaliere Oscuro che non è mai stato realizzato.

Ben Affleck ha sorpreso tutti presentandosi al Full Circle Justice League di Zack Snyder: durante l'evento la superstar ha parlato del suo film su Batman che è stato cancellato e dei piani che aveva per il cattivo della pellicola. Prima di The Batman con Robert Pattinson, infatti, si sarebbe dovuto realizzare il The Batman di Affleck, che sarebbe stato diretto e interpretato dalla star hollywoodiana.

Il pubblico è stato privato della visione di Affleck per quanto concerne quella che sarebbe stata la sua Gotham City ma, grazie al recente Q&A che ha avuto luogo all'evento Full Circle, il regista/attore statunitense ha permesso ai fan di farsi un'idea generale di come si sarebbe sviluppato il progetto.

Ben ha deciso di fornire una spiegazione dettagliata relativa alla scelta del villain interpretato da Joe Manganiello, che sarebbe stato Deathstroke: "C'erano un certo numero di cattivi che avevo in mente per il film. E i piani erano di creare personaggi interessanti, sfumati e complessi, in particolare per il personaggio che avete menzionato".

"La mia idea era fare di Deathstroke un personaggio così temibile e formidabile da spaventare il pubblico e costringere gli spettatori a chiedersi come diavolo avrebbe fatto Batman a sconfiggerlo. All'epoca stavo davvero cercando di concentrarmi su Deathstroke per approfondirlo e farlo sembrare impressionante anche di fronte a Batman, perché sentivo che c'era l'opportunità di fare qualcosa di speciale. Questo è tutto ciò che posso dire", ha concluso Ben Affleck.