Batman: ebbene sì, il Cavaliere Oscuro avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Batman passerà dalle strade di Gotham City a Los Angeles. La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato che il personaggio a fumetti riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, rendendo il personaggio della DC Comics il primo supereroe a ricevere questo onore.

La 2.790esima stella sulla Hollywood Walk of Fame sarà collocata accanto alle stelle dell'attore televisivo di Batman Adam West e del co-creatore del Cavaliere Oscuro, Bob Kane. La cerimonia si celebrerà il 26 settembre prossimo.

Jim Lee, presidente, editore e direttore creativo della DC, e Anne DePies, vicepresidente senior e direttore generale della DC, parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione della Hollywood Walk of Fame di Batman al 6764 di Hollywood Boulevard, di fronte al Museo del Guinness World Records di Hollywood.

Michael Keaton e Kim Basinger in Batman

Il Crociato incappucciato stesso apparirà in costume per accettare la sua stella nella categoria dei film, oltre al titolo di Guinness World Records per il primo supereroe con una stella sulla Hollywood Walk of Fame in una presentazione speciale da parte del giudice ufficiale del GWR Michael Empric.

The Batman 2, anticipati alcuni dettagli della trama del sequel

Batman è già nel Guinness dei primati per il fatto di avere il fumetto più longevo (Detective Comics, pubblicato ininterrottamente dal 1938) e nel 2012 è stato riconosciuto come il personaggio dei fumetti più adattato in live-action, dal Batman del 1966 a Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012. Il Guinness ha anche riconosciuto a Batman il maggior numero di Premi Oscar che hanno interpretato il supereroe - George Clooney (Batman & Robin del 1997), Christian Bale (la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan) e Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016) - e il maggior numero di adattamenti videoludici di un film di supereroi.

Dopo il Batman Day 2024 del 21 settembre, Warner Bros. Discovery continuerà i festeggiamenti con una fan activation che coinciderà con la cerimonia della Hollywood Walk of Fame del 26 settembre. In collaborazione con Funko, l'evento per i fan, che durerà tutto il giorno presso il negozio Funko Hollywood, ospiterà un incontro con autografi di un'ora con Lee dalle 11:30 alle 12:30. Oltre al suo ruolo di CCO della DC, Lee è noto per aver disegnato l'acclamata storyline Batman: Hush, All Star Batman and Robin, The Boy Wonder e il bestseller del New York Times scritto da Geoff Johns, Justice League.