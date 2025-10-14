Batman & Robin: il cast aveva il cuore a pezzi quando scoprì che il pubblico aveva odiato il film

Come è noto, Batman & Robin ha quasi ucciso il franchise cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro che dovette attendere altri nove anni prima di riprendersi con l'arrivo di Christopher Nolan e la sua trilogia.

Nonostante la pessima accoglienza ricevuta all'epoca, che devastò completamente il cast del film di Joel Schumacher, Chris O'Donnell conserva dei bei ricordi della prima volta che ha lavorato con Alicia Silverstone in un servizio fotografico per il numero di giugno 1995 di GQ.

"Non era ancora diventata famosa e abbiamo trascorso un weekend con tutta la troupe", ha raccontato la star di 9-1-1: Nashville a Entertainment Weekly parlando delle riprese con la collega pochi mesi prima che quest'ultima diventasse una superstar nel ruolo di Cher Horowitz in Ragazze a Beverly Hills.

Batman & Robin: Alicia Silverstone e Chris O'Donnell in una scena del film

Alicia Silverstone ricorda: "Molte cose non avevano senso sul set"

L'attrice era stata scelta per interpretare Batgirl al fianco di Clooney e O'Donnell, quest'ultimo già apparso nel franchise nel 1995 in Batman Forever al fianco di Val Kilmer nei panni del Cavaliere Oscuro.

Per Silverstone, invece, si trattava del primo film action. "Ricordo che molte cose non avevano senso", ha ricordato, parlando delle riprese di Batman & Robin. "Eravamo in un grande magazzino e c'erano tantissime comparse e tantissime cose da fare... [George] era davvero come un fratello maggiore in quelle circostanze. Era fantastico. Mi difendeva ed era ragionevole quando le cose non lo erano".

"E indossare il costume richiedeva davvero tanto tempo ed energia", ha continuato l'attrice. "E una volta indossato, non potevi andare in bagno per ore. Non erano costumi facili. Dovevi cospargerti di talco per bambini su tutto il corpo per indossarlo. Era una produzione enorme".

George Clooney, Chris O'Donnell ed Alicia Silveston in un'immagine promozionale di 'Batman & Robin'

La reazione del cast dopo le recensioni negative

Clooney, O'Donnell e Silverstone hanno poi preso parte a un tour promozionale che si è rapidamente trasformato in un incubo quando è diventato chiaro che il film non era stato accolto bene. "All'improvviso, dopo le prime reazioni ci siamo resi conto che le cose stavano andando male", ha ricordato O'Donnell.

"C'era così tanto odio nei confronti del film quando è uscito. In quel momento vuoi solo fare il tuo lavoro e promuovere il film... Ricordo che a un certo punto Joel Schumacher ha semplicemente gettato la spugna. Ha detto: 'Me ne vado. Non ce la faccio più'. Era così affranto e deluso per la situazione". O'Donnell ha quindi ammesso che "è stata dura da digerire per tutti noi, ma siamo stati fortunati a partecipare al film ed è stato divertente farne parte. È andata così. Alcune cose funzionano e altre no".