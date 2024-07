Batman: Caped Crusader introdurrà una versione femminile del Pinguino, ecco un primo sguardo

I fan del Comic-Con di San Diego di quest'anno hanno potuto assistere a una prima proiezione di Batman: Caped Crusader, ma la notizia più importante emersa dal panel riguarda una decisione di casting potenzialmente controversa.

Mentre i fan dell'angolo del Cavaliere Oscuro dell'Universo DC sapranno che il giustiziere si scontra tipicamente con Oswald Cobblepot, questa versione degli anni '40 dovrà vedersela con un nuovo Pinguino donna: Oswalda Cobblepot. Date un'occhiata più da vicino a Oswalda di Batman: Caped Crusader qui sotto, insieme a una nuova clip della serie.

Benvenuta Oswalda Cobblepot

Entertainment Weekly ha incontrato Minnie Driver per parlare del suo ruolo nella prossima serie Prime Video e la star di Will Hunting - Genio ribelle ha dichiarato di aver colto al volo la possibilità di reinventare un personaggio così iconico. "È questo l'aspetto più brillante della sua reimmaginazione. L'espansione di questo particolare personaggio sembra così attuale. Per essere uno spettacolo noir d'epoca, è incredibilmente moderno".

Introducing Oswalda Cobblepot...but you can call her The Penguin. Batman: Caped Crusader arrives August 1. pic.twitter.com/IXWQkNlceB — Prime Video (@PrimeVideo) July 27, 2024

La Driver avrà anche la possibilità di cantare nei panni del Pinguino di Batman: Caped Crusader, una sfida che non ha tardato ad accettare... nonostante non sapesse che questo fosse il piano per il cattivo!

"Non lo sapevo quando sono entrata in studio. È un grande standard jazz", racconta Driver al sito. "Il tecnico del suono era un musicista. Stavo impazzendo e lui mi ha chiesto 20 minuti. Ha tirato fuori la sua chitarra e ci siamo seduti lì a risolvere il problema. È stato l'accompagnatore più brillante. È stato lui a darmi la fiducia, perché dovevo cantare con il nastro. Sono cresciuta cantando nei jazz club e non lo sapevo".

Anche se alcuni accuseranno sicuramente la serie animata di essere "woke", questa sembra in definitiva una divertente reinvenzione di un cattivo di Batman che abbiamo visto sullo schermo innumerevoli volte nel corso degli anni (sia in live-action che in animazione).