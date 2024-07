Batman: Caped Crusader, l'ultimo poster anticipa la nuova mandria di furfanti del Cavaliere Oscuro

È stato pubblicato un nuovo poster per Batman: Caped Crusader, che vede il Cavaliere Oscuro camminare in quello che potrebbe essere un vicolo familiare, mentre le ombre dei suoi cattivi incombono.

Chi vediamo nell'immagine? Da sinistra a destra, Onomatopea, Due Facce, Catwoman, il Pinguino, Harley Quinn e un misterioso personaggio mascherato che abbiamo difficoltà a identificare. C'è molta curiosità intorno a questa serie, soprattutto per il team creativo coinvolto.

Sebbene non sia il Batman: The Animated Series che molti fan avevano inizialmente sperato, è certamente un successore spirituale, anche se con un'ambientazione molto diversa - la Gotham City degli anni '40 - e un Bruce Wayne che ha appena iniziato la sua carriera di vigilante. Potete vedere il poster di seguito.

Batman: Caped Crusader, svelati i doppiatori del Cavaliere Oscuro, di Harley Quinn e degli altri personaggi

Questi nuovi villain sono stati reinventati

Tornando però alla banda di criminali dell'eroe, sembra che la serie Prime Video li vedrà reinventati. "Anche se una versione di Batman: The Animated Series di questi personaggi avesse avuto un successo del 100%, non volevamo usare di nuovo quelle versioni", ha dichiarato recentemente il produttore esecutivo Bruce Timm a IGN. "Quindi abbiamo dovuto cambiare tutto".

The Caped Crusader emerges from the shadows on August 1. pic.twitter.com/ZgdhJq9l7U — Prime Video (@PrimeVideo) July 19, 2024

"Il trucco con Harley era che avevamo un'idea. Subito volevamo dire: 'Beh, non facciamola diventare la tirapiedi del Joker'. E se li separiamo in questo modo, cosa ci rimane? Cos'altro possiamo fare con lei? E così ci siamo trovati in uno spazio in cui stiamo esplorando diverse strade con quel personaggio".

"Penso che qualcuno all'inizio abbia detto: 'Beh, se facessimo un'inversione di rotta su di lei, dove Harleen Quinzel è quella più divertente e la versione di Harley Quinn è più cupa e seria', improvvisamente sarebbe più interessante", ha continuato Timm. "E in realtà usa il suo background psicologico come un'arma. Questo influenza ciò che fa come Harley Quinn".

La sinossi ufficiale di Batman: Caped Crusader recita: "Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne diventa qualcosa di più e meno che umano: BATMAN. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste".