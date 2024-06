Batman: Caped Crusader, svelati i doppiatori del Cavaliere Oscuro, di Harley Quinn e degli altri personaggi

Prime Video ha trovato il suo cupo Cavaliere Oscuro e gli interpreti di Catwoman, Harley Quinn e Harvey Dent/Due Facce per la sua prossima serie animata, Batman: Caped Crusader. Nello show, i corrotti sono più numerosi dei buoni, mentre i criminali dilagano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura a Gotham City. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne diventa qualcosa di più e meno che umano: Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste.

La serie è stata ideata dagli sceneggiatori J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Basata sui personaggi della DC, oltre ad Abrams, Reeves e Timm, i produttori esecutivi di Batman: Caped Crusader sono Ed Brubaker, James Tucker, Daniel Pipski, Rachel Rusch Rich e Sam Register.

Il cast vocale e la descrizione dei personaggi

Ora finalmente abbiamo delle novità riguardo al cast vocale di Batman: Caped Crusader. Hamish Linklater (Midnight Mass) è stato scelto per dare la voce a Batman/Bruce Wayne. Fanno parte del cast anche Christina Ricci (Yellowjackets) nel ruolo di Catwoman/Selina Kyle, Jamie Chung (Stone Cold Fox) nel ruolo di Harley Quinn/Dr. Harleen Quinzel e Diedrich Bader (Harley Quinn) nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce. Il cast comprende anche Minnie Driver e Mckenna Grace.

Di seguito sono riportate le descrizioni dei personaggi. Batman è un freddo e spietato vendicatore del male, apparentemente più macchina che uomo. Forgiato nel fuoco della tragedia, ogni fibra del suo essere è dedicata all'eliminazione del crimine.

Batman: Caped Crusader, un'immagine del terzo episodio

Per il grande pubblico invece, Bruce Wayne è un dilettante superficiale, che apparentemente spreca la vasta fortuna dei suoi genitori in attività frivole e piaceri edonistici. In realtà, si tratta di una facciata elaborata, costruita con cura per distogliere l'attenzione dalle sue attività di Batman.

Selena Kyle alias Catwoman è un'ereditiera allegra e viziata, la cui famiglia ha perso la propria fortuna dopo che il padre è stato imprigionato per appropriazione indebita. Nonostante le sia caduta in disgrazie, Selina si rifiuta di smettere di vivere nel lusso e diventa Catwoman per poter mantenere il suo stile di vita sfarzoso in un modo divertente.

Batman: Caped Crusader, un'immagine della serie animata

Nonostante il suo atteggiamento simpatico e spumeggiante, la dottoressa Harleen Quinzel è una brillante psichiatra che ha in cura alcune delle élite di Gotham. Tuttavia, nei panni di Harley Quinn, è una persona completamente diversa. Una minaccia inquietante, silenziosa e calcolatrice che dispensa segretamente la sua giustizia contorta tra i suoi clienti d'élite.

Talentuoso, bello e carismatico, il procuratore distrettuale Harvey Dent/Due Facce è anche spietatamente ambizioso, arrogante, irascibile e pericoloso da affrontare. Dopo che un criminale vendicativo gli sfigura metà del volto con l'acido, i due lati della sua natura si separano... e si esasperano. La metà sfregiata del suo volto rappresenta la sua compassione, il suo dolore e la sua decenza, mentre la metà bella rappresenta ora la sua rabbia e il suo senso del diritto. Batman: Caped Crusader sarà disponibile in anteprima su Prime Video l'1 agosto.