Batman: Caped Crusader, nella prima clip il Cavaliere Oscuro insegue criminali nella Gotham degli anni '40

Prime Video ha diffuso la prima clip di Batman: Caped Crusader, in cui il Cavaliere Oscuro di Gotham City insegue alcuni criminali a bordo dell'iconica Batmobile.

Viene utilizzato molto lo split screen (l'Hulk di Ang Lee ne sarebbe orgoglioso) e, sebbene si tratti di uno show per bambini (abbiamo recentemente appreso che non avrà un rating TV-MA), Batman non si tira indietro mentre falcia i suoi nemici.

I fan hanno grandi aspettative per la serie, soprattutto perché si tratta del successore spirituale di Batman: The Animated Series. Tuttavia, lo stile di animazione e il coinvolgimento di Bruce Timm sono i punti in comune, poiché questa versione è un vigilante alle prime armi nella Gotham degli anni Quaranta. Guardate questa nuova clip della serie nel post X qui sotto.

I personaggi di Batman: Caped Crusader

Sembra anche che Bruce Wayne passerà in secondo piano, dato che vedremo il miliardario durante la sua "seconda settimana" come Batman. Come ha detto recentemente il produttore esecutivo James Tucker, "Batman: Caped Crusader si sente più come un pezzo d'insieme, perché ora siamo impegnati in alcuni degli altri personaggi come lo siamo in Batman, perché ora sono gli esseri umani della storia".

"Batman è stato un po' allontanato da tutti, e così tutti gli altri hanno avuto molto più risalto - Alfred, Gordon, Montoya. Tutti i personaggi secondari acquistano maggiore importanza nella storia".

Batman: Caped Crusader, un'immagine del terzo episodio

La sinossi della serie recita: "Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di paura. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco mondano Bruce Wayne (Hamish Linklater) diventa qualcosa di più e meno che umano: Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del GCPD e del municipio, ma le sue azioni eroiche generano ramificazioni mortali e impreviste".

Il cast di Batman: Caped Crusader comprende anche Christina Ricci, Jamie Chung, Diedrich Bader, Minnie Driver, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, Mckenna Grace, Jason Watkins, Paul Scheer, Reid Scott, Gary Anthony Williams, Dan Donohue, David Krumholtz e Haley Joel Osment.