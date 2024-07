The Batman: lo spin-off sul manicomio di Arkham sarà cancellato?

La serie spinoff di The Batman, Arkham Asylum è ufficialmente morta! Inizialmente concepita come uno show ambientato all'interno del Dipartimento di Polizia di Gotham City, il titolo doveva essere collegato all'universo di The Batman di Matt Reeves, che aveva annunciato un approccio horror e l'apparizione di alcuni iconici cattivi. Lo show era anche uno dei molteplici seguiti previsti per il successo del 2022 di Reeves, insieme a The Batman - Parte II e Il Pinguino con Colin Farrel.

Variety ha ora reso noto che Max non sta più procedendo con la serie dedicata all'Arkham Asylum. Le fonti riportano che la versione dello show che è stata cancellata è quella di Antonio Campos, che era legata a The Batman di Matt Reeves, ma che potrebbe ancora andare avanti in una nuova veste più vicina all'Universo DC di James Gunn. La notizia arriva sette mesi dopo che Gunn aveva affermato che lo sviluppo della serie era ancora in corso.

The Batman: un'immagine di Robert Pattinson

La notizia che la serie spin-off sul manicomio Arkham Asylum non andrà più avanti per Max potrebbe non essere una sorpresa per coloro che hanno seguito il suo travagliato ciclo di sviluppo. Quando era in cantiere come show della GCPD, Terence Winter, ex collaboratore de I Soprano, era stato incaricato di scrivere e dirigere la serie.

In seguito, ha lasciato per divergenze creative, venendo poi sostituito da Joe Barton, che è stato l'ultimo a bordo prima che la HBO accantonasse la serie per problemi analoghi. Sebbene Gunn e Reeves abbiano mantenuto la speranza di portare avanti il progetto, sembra che la fine fosse già scritta da tempo.

Tha Batman: l'universo creato da Matt Reeves non si espanderà?

Detto questo, la cancellazione della serie su Arkham Asylum non è solo una cattiva notizia per Reeves e per il suo rapporto con la DC. La serie spinoff sul Pinguino guidata da Colin Farrell si sta finalmente preparando per uscire su Max nel settembre 2024, dopo i ritardi dovuti agli scioperi SAG-AFTRA e WGA del 2023.

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

The Penguin farà anche da ponte tra il primo e il secondo film del franchise di Reeves. The Batman - Parte II, infatti, ha recentemente subito un ritardo sulla data d'uscita, slittando ad aprile 2025.

The Batman 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Matt Reeves

Dato che Reeves ha espresso il desiderio di costruire un'intera trilogia di Batman e Gunn ha mostrato la volontà di realizzare storie di altri mondi paralleli mentre costruisce il DCU, la cancellazione di Arkham Asylum è solo un piccolo ostacolo nei piani di Reeves. Gunn per il DCU ha promesso un approccio più autonomo a ogni capitolo, piuttosto che affrettare qualsiasi tipo di collegamento importante come ha fatto l'ormai defunto DC Extended Universe, che si abbinerebbe bene con l'approccio costante di Reeves alla costruzione del mondo di The Batman e lascerebbe la porta aperta a future espansioni.