Batman compie 86 anni, ecco i Funko per festeggiare il suo compleanno!

Nella giornata di oggi 20 settembre si festeggerà Batman, arrivato ormai al suo 86° compleanno.

Funko ha quindi presentato i suoi Pop! e i Bitty Pop! per festeggiare nel migliore dei modi il Batman Day, l'appuntamento annuale in cui si celebra proprio l'uomo pipistrello.

Il ritorno di Batman

L'iconico personaggio dei fumetti della DC, prossimamente di nuovo protagonista sul grande schermo con The Batman 2 che vedrà nuovamente Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, è uno dei supereroi più amati di sempre e verrà celebrato con molte iniziative e nuove linee di merchandise.

Funko, sul suo store ufficiale e nei punti vendita autorizzati, propone ad esempio molti modelli dedicati a Batman e ai personaggi che lo hanno affiancato nella sua lotta contro il crimine, come Batgirl, Batwing e The Signal.

Le proposte Funko

Batman: The Animated Series

Il Funko Pop! di Batman ispirato alla serie animata raffigura il Cavaliere Oscuro mentre veglia sulla sua città dai tetti.

La figure in vinile da collezione, che ha un prezzo di circa 35€, è alta circa 12,8 cm.

Batman: The Animated Series, il Funko Pop!

Armored Bruce - Batman Beyond

Il Pop! Blight ispirato a Batman Beyond si illumina al buio e ritrae Bruce Wayne mentre indossa la sua armatura. Questa figure in vinile, davvero originale e unica, è alta circa 9,7 cm e ha un prezzo di 16€.

Armored Bruce: Batman Beyond, il Funko Pop!

Batwing

Spiega le ali e dai il benvenuto a un nuovo membro della Bat Family. Il Funko Pop! Batwing emerge dalle ombre di Gotham City per diventare un vigilante nella tua collezione di Batman: War Zone. Indossata la tuta progettata su misura, è pronto all'azione. La figure in vinile, con un prezzo di circa 16€, è alta circa 10 cm.

Batwing: il Funko Pop!

The Signal (Duke Thomas)

Anche Duke Thomas, il personaggio creato da Scott Snyder e Gred Capullo, ha ottenuto il suo Funko Pop! I fan dei fumetti e di Detetective Comics è apparso recentemente come Robin nella serie animata Batwheels, con la voce di AJ Hudson.

La figure in vinile, con un prezzo di circa 16€, è alta circa 10 cm.

The Signal (Duke Thomas): il Funko Pop!

Batgirl

Il Funko Pop! di Batgirl è pronto a emergere dall'ombra per liberare Gotham dai suoi criminali più pericolosi. I fan potranno ampliare la propria collezione con la versione Pop! Comic Cover ispirata al personaggio.

La figure in vinile, con un prezzo di circa 27€, è alta circa 13,5 centimetri.

Batgirl: il Funko Pop! Comic Cover

Bitty Pop! Batman corazzato con Batmobile

I tuoi collezionabili DC POP! preferiti sono stati rimpiccioliti nei Bitty POP! La collezione dei fan si può arricchire con Bitty POP! Batman corazzato con Batmobile, figura confezionata in un espositore rigido in acrilico con coperchio inferiore rimovibile che funge anche da base, a cui la figura Bitty POP! è fissata.

Le figure in vinile, che hanno un prezzo di circa 7€, sono alte circa 2 cm e 2,3 cm.

Bitty POP! Batman corazzato con Batmobile

Bitty Pop! Batman Hush

Questo Bitty Pop! Batman presenta uno sfondo abbinato con lo skyline di Gotham, mentre la teca include anche uno spazio aggiuntivo per aggiungere un altro dei tuoi personaggi Bitty Pop! preferiti alla scena.

I fan potranno quindi mescolare e abbinare i personaggi per dare vita a combinazioni infinite.

La figure in vinile, che ha un prezzo di circa 6€, è alta circa 2,3 cm.