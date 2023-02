Batman: ecco il trailer in versione "moderna" del capolavoro di Tim Burton

DC ha condiviso in streaming un nuovissimo trailer per Batman, il capolavoro di Tim Burton uscito nel 1989 e che oggi rivive in una versione più moderna e aggiornata agli standard attuali.

Questo nuovo trailer di Batman è stato rivelato sul canale YouTube della DC e mostra molti dei momenti chiave del film, tra cui il Batman di Keaton che si schianta attraverso il lucernario del Museo Flugelheim, il Joker di Jack Nicholson che spara al Batwing dal cielo con un enorme revolver e la Vicki Vale di Kim Basinger che incontra Bruce Wayne. Una delle battute più iconiche di Joker conclude il trailer: "Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio?".

Il Batman di Keaton si unirà ai moderni film DC in The Flash, che debutterà nelle sale il 16 giugno e vede Barry Allen viaggiare nel tempo per salvare sua madre.

Batman, Michael Keaton: "Ero spaventato all'idea di recitare con Jack Nicholson"

Ispirato alla storia di Flashpoint, l'arco narrativo dei fumetti DC del 2011, The Flash ha una componente multiverso, con Barry che incontra diverse versioni di se stesso mentre viaggia nel mondo in cui ha avuto luogo il Batman di Burton. Lì, incontrerà il Cavaliere Oscuro di Keaton, che sta ancora combattendo il crimine dopo tutti questi anni.