Batman, Michael Keaton: "Ero spaventato all'idea di recitare con Jack Nicholson"

Michael Keaton ha ammesso di aver avuto paura di Jack Nicholson sul set di Batman durante le riprese del film del 1989. L'attore era ospite del talk show condotto da Seth Meyers e ha avuto occasione di ricordare la sua esperienza sul set di uno dei progetti più amati di Tim Burton.

L'interprete di Bruce Wayne nel film cult ha ricordato: "L'unica cosa che era accaduta quando ho girato il primo Batman è che ero davvero nervoso e a disagio all'idea di recitare con Jack Nicholson perché è così forte nei film, ed è invece andato tutto semplicemente in modo grandioso. Siamo diventati amici".

Seth Meyers ha quindi chiesto se la star, che aveva l'iconico ruolo del Joker, era consapevole di avere quell'effetto sulle persone e Michael Keaton ha ammesso: "Non ci ho mai pensato. Si tratta di una domanda grandiosa. Direi di sì, probabilmente era piuttosto consapevole del suo potere. Aveva così tanto potere sullo schermo, lo ha. Era semplicemente fantastico. Ha fatto in modo che tutti fossero sul set davvero, davvero rilassati. Un giorno, in privato, ti dirò come salutava la troupe la mattina, ma certamente non posso farlo in tv a livello nazionale".

L'attore, in un'altra intervista, non ha voluto confermare che apparirà nel film The Flash, diretto da Andy Muschietti, pur ammettendo di aver parlato del progetto e scherzando sostenendo che saranno presenti tutti i "127 Batman".