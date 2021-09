Batgirl, Leslie Grace racconta come ha scoperto di essere la nuova Barbara Gordon

Il DC Universe avrà presto una nuova Batgirl che sarà interpretata da Leslie Grace. Ma come ha scoperto l'attrice di essere stata scelta per il ruolo di Barbara Gordon?

Qualche tempo fa Warner Bros. e DC Films annunciarono un lungometraggio live-action dedicato a Batgirl. Film che, almeno inizialmente, fu affidato al regista di The Avengers Joss Whedon. Tuttavia, Whedon abbandonò presto il progetto, e questo venne "ereditato" dai registi di Bad Boys For Life Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Trovato chi avrebbe guidato la produzione, non restava che scegliere l'interprete principale, un'attrice che potesse rendere al meglio Barbara Gordon.

Dopo aver esaminato le varie contendenti, la scelta è ricaduta su Leslie Grace (In The Heigts - Sognando a New York) che agli MTV Video Music Awards ha rivelato come le è stato annunciato il casting.

"È stato un momento incredibile. E quando dico incredibile intendo proprio il significato che si trova nei dizionari, non riuscivo a crederci. Il mio cervello è andato in tilt quando ho ricevuto la notizia" ha affermato l'attrice ai microfoni di Variety, spiegando che i registi hanno voluto farle un piccolo scherzetto, non dissimile da quello che Andy Muschietti fece alla collega Sasha Calle per comunicarle che era stata scelta per il ruolo di Supergirl.

"I registi mi chiamano, e anche i produttori erano in linea. Con un pretesto mi dicono che dovevo fare un ultimo screen test" ricorda "Era nel mezzo della giornata, e io avevo un aspetto assurdo, e loro che mi dicevano 'Veloce, rispondi alla chiamata, potrebbe essere l'ultimo passaggio del provino o forse hanno qualche notizia da darti'".

"Così rispondo e mi trovo davanti Adil e Billal, che mi confermano la cosa dell'ultimo provino. Ma avevo notato fin dall'inizio che tra i partecipanti alla chiamata non c'ero solo io, eravamo otto in tutto, e sullo schermo era accesa l'icona della registrazione, quindi non capivo cosa stesse succedendo. A quel punto mi chiedono di leggere una battuta che mi inviano via mail, e una volta aperta la mail ci trovo scritto 'Sono Batgirl'. E lì il mio cervello è andato a farsi friggere".

Batgirl arriverà prossimamente in esclusiva su HBO Max.