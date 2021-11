Batgirl: J.K. Simmons rivela quando inizieranno le riprese del film

Le riprese di Batgirl stanno per iniziare, come rivelato dall'attore J.K. Simmons in una recente intervista in cui ha parlato del progetto destinato alla piattaforma di streaming HBO Max.

L'attore ha inoltre confermato che lo spazio dato al Commissario Gordon sarà maggiore rispetto a quanto accaduto ai precedenti film tratti dai fumetti della DC in cui ha recitato.

Batgirl: un concept art del film

J.K. Simmons, parlando al podcast Happy Sad Confused del film Batgirl, ha spiegato: "Sono rimasto completamente sbalordito quando mi hanno contattato perché volevano che interpretassi nuovamente il Commissario Gordon e per il fatto che si tratta di un ruolo molto più significativo".

L'attore ha ricordato: "Leslie Grace interpreta Batgirl e penso che la incontrerò insieme al regista nei prossimi giorni per fare alcune prove prima di arrivare sul set. Loro inizieranno molto presto le riprese e io sarò coinvolto a partire da gennaio a Glasgow, un luogo meraviglioso dove girare perché è una città gotica".

Simmons ha inoltre spiegato parlando del progetto: "Ho parlato a lungo del modo in cui vogliono rappresentare Gordon e la sceneggiatura... Non voglio rivelare troppo, quindi non parlerò della struttura della storia o altri dettagli, ma ho pensato fosse un approccio realmente interessante per introdurre Batgirl e dare più spessore a Jim Gordon rispetto alla mia prima apparizione nel ruolo".

La sceneggiatura di Batgirl è stata firmata da Christina Hodson, mentre Kristin Burr fa parte del team dei produttori, e Adil El Arbi e Bilall Fallah saranno coinvolti come registi.

Brendan Fraser avrà invece la parte del supervillain chiamato Firefly.