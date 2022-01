Batgirl: Ivory Aquino interpreterà il primo personaggio trans del film DC

Ivory Aquino farà il suo ingresso nell'universo DC in Batgirl dove interpreterà il primo personaggio trans dei film DC. La conferma da Hollywood Reporter. Aquino apparirà nei panni di Alysia Yeoh, la migliore amica di Barbara Gordon/Batgirl, eroina mascherata interpretata da Leslie Grace.

Batgirl: la prima foto dal set del film

Ivory Aquino è nota per la sua partecipazione nella miniserie LGBTQ del 2017 When We Rise, andata in onda su ABC, he l'ha vista interpretare l'attivista per i diritti trans Cecilia Chung. La notizia del suo ingaggio in Batgirl è stata anticipata online dopo che la star Leslie Grace ha condiviso una fotografia di loro due insieme in una storia di Instagram all'inizio di questo mese. Deadline è stato il primo a confermare ufficialmente la notizia che Aquino si era unita al cast.

L'ingaggio di Ivory Aquino, che è transgender, è una pietra miliare per la divisione DC Films della Warner Bros. visto che interpreterà il primo personaggio apertamente trans in un film DC live-action. Sul piccolo schermo, Nicole Maines ha interpretato l'eroe trans Dreamer in Supergirl a partire dal 2018. Nel 2019, l'attore Zach Barack, che è trans, è apparso nel cinecomci Marvel Spider-Man: Far From Home come compagno di classe di Peter Parker.

Batgirl, Leslie Grace svela il suo costume: "Lasciate che mi sottovalutino" (FOTO)

Batgirl debutterà prossimamente su HBO Max e includerà anche Brendan Fraser in un ruolo da cattivo e Michael Keaton di nuovo nei panni di e Batman, l'eroe che ha interpretato per la prima volta più di 30 anni fa in Batman di Tim Burton. Con loro anche J.K. Simmons nei panni del Commissario Jim Gordon, il padre di Barbara Gordon. I cineasti di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, dirigono la sceneggiatura firmata dalla colonna portante della DC Christina Hodson, autrice di The Flash e Birds of Prey. Batgirl è attualmente in produzione nel Regno Unito.