Bastardi senza gloria: Adam Sandler era la prima scelta di Quentin Tarantino, ecco per quale ruolo

Quentin Tarantino ha confermato una voce che circola da tempo su Adam Sandler e Bastardi senza gloria. Durante la sua ultima apparizione nel podcast Club Random di Bill Maher, Tarantino ha finalmente dichiarato di aver scritto il ruolo del sergente Donny 'l'Orso Ebreo' Donowitz per Adam Sandler. Purtroppo Judd Apatow aveva già bloccato Sandler per le riprese di Funny People, così l'attore non ha potuto rispondere alla chiamata di Tarantino.

"Judd e io ci siamo conosciuti tramite Adam Sandler durante il periodo in cui ho recitato in 'Little Nicky'", ha detto Tarantino, riferendosi al suo cameo nella commedia di Adam Sandler del 2000. "Ho frequentato la troupe per un po'. Siamo andati a un sacco di eventi insieme".

Una scena di Inglourious Basterds, war movie diretto da Quentin Tarantino

Judd Apatow, ospite del podcast, si è scusato con Tarantino perché in quel momento lui cercava di ingaggiare Adam Sandler per Bastardi senza gloria, ma l'attore era già impegnato con lui sul st di Funny People.

"Ovviamente avrebbe dovuto fare il tuo film a causa dell'intera faccenda", ha risposto Tarantino. "Voglio dire, inizi con la fottuta videocassetta di voi ragazzi da bambini. Ho scritto il ruolo dell'Orso Ebreo per Adam Sandler. Quando stavo facendo Little Nicky mi diceva: 'Oh amico, posso picchiare i nazisti con una mazza? Che copione! Fottutamente fantastico! Non vedo l'ora, cazzo! Non vedo l'ora, cazzo!'".

Quando ha scoperto che Adam Sandler non era disponibile, per Quentin Tarantino non è stato facile trovare il sostituto adatto: "Il problema era che Seth Rogen e tutti gli altri ebrei bravi stavano girando Funny People. Sto uccidendo Hitler con mazze da baseball e non ci sono ebrei bravi disponibili! David Krumholtz, nessuno! Tutti gli ebrei di talento erano impegnati".

Alla fine tarantino ha ripiegato sull'amico e collega Eli Roth e, tutto sommato, non gli è andata tanto male.