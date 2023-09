Barbie, la versione medievale di I'm Just Ken diventa virale online

Il brano I'm Just Ken è uno degli elementi più apprezzati del film Barbie e ora online è stata condivisa una cover in stile medievale del brano.

Tra gli elementi che hanno portato al successo il film Barbie c'è la colonna sonora, in particolare il brano I'm Just Ken interpretato da Ryan Gosling che potrebbe, secondo le ipotesi dei fan, puntare alla nomination agli Oscar.

Online è ora apparsa un'esilarante versione medievale che propone un approccio totalmente diverso al brano con cui l'"amico" di Barbie esprime le proprie frustrazioni e tutta la sua disperazione.

L'ormai iconico brano

La canzone interpretata da Ryan Gosling per Barbie spiega che per tutta la vita è sempre stato il "numero due" e ha sempre cercato di uscire dalla situazione in cui si trova e lo fa impazzire. "Essere solo Ken" lo porta infatti a chiedersi quale sia il suo destino, oltre a sottolineare che il personaggio interpretato da Margot Robbie lo considera solo un amico, mentre lui prova amore. Il brano prosegue sottolineando che "è solo Ken ed è abbastanza".

Su YouTube, dopo l'ascolto dell'approccio davvero unico al brano, c'è chi ha auspicato venga realizzato un crossover con Dungeons & Dragons, recentemente diventato un film con star Chris Pine.

La creazione della canzone

Mark Ronson, produttore della colonna sonora, aveva svelato durante l'anteprima che Gosling aveva solo tre ore per incidere il brano, ma ha capito subito che l'attore canadese avrebbe realizzato un'interpretazione indimenticabile, spiegando poi "Sono così entusiasta. Ci abbiamo lavorato per quasi un anno dopo che ha inciso le parti vocali. Dopo che gli ho mandato la versione finale, con il contributo di Slash, era entusiasta e soddisfatto, ovvero il risultato che speri quando ti occupi del sound".