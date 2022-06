Barbie: l'urlo di Ryan Gosling in versione Ken diventa virale online

Dal set di Barbie arriva un video diventato rapidamente virale in cui si vede Ryan Gosling in versione Ken mentre urla.

Le riprese del film Barbie con star Margot Robbie e Ryan Gosling stanno scatenando i commenti dei fan e un nuovo video è diventato in breve tempo virale online.

Su Twitter è infatti apparso un breve momento dal set in cui l'attore canadese ha una reazione davvero esilarante.

Ryan Gosling interpreta in Barbie, il progetto scritto e diretto da Greta Gerwig, una versione di Ken.

Dopo la prima foto ufficiale e gli scatti dal set in cui l'attore era ritratto insieme a Margot Robbie con costumi in stile western, le star sono state avvistate mentre giravano alcune scene con ai piedi dei pattini.

Uno dei ciak mostra quindi Barbie e Ken mentre si spostano nell'area della spiaggia e un uomo si avvicina alle spalle della protagonista, compiendo un gesto poco gradito.

Nei ciak si vede Barbie girarsi e reagire con un pugno che fa cadere immediatamente a terra lo sconosciuto. La parte più divertente è però la reazione di Gosling-Ken che urla in modo inaspettatamente esilarante e sopra le righe.

Sui social media non sono così potuti mancare i commenti all'inaspettato momento tra chi sottolinea che l'urlo di Ken è perfettamente in linea con le precedenti apparizioni del personaggio e chi invece ha ricordato che Ryan aveva dimostrato di essere in grado di urlare in modo epico già in The Nice Guys.

Nel cast del film diretto da Greta Gerwig, impegnata inoltre come sceneggiatrice in collaborazione con Noah Baumbach, ci saranno anche Simu Liu che sembra sia una versione alternativa di Ken, America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, e Hari Nef.