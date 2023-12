Barbie: Simu Liu esegue dal vivo I'm Just Ken in un'esibizione piena di Kenergy

Video bollente per la performance live di I'm Just Ken eseguita dal vivo dalla star di Barbie Simu Liu nel corso di un suo concerto.

Simu Liu ha sfoderato la sua Kenergy eseguendo dal vivo la hit di Barbie, I'm Just Ken, nel corso di un suo concerto. La performance è diventata bollente quando Liu si è tolto la giacca di pelle mettendo in mostra le braccia muscolose e proseguendo la performance in canottiera. Esibizione prontamente immortalata e diffusa sui social in un irresistibile video.

Interprete di Shang-Chi nell'MCU, Simu Liu ha confessato che l'aspetto più impegnativo della sua performance nei panni di Ken, una delle tante versioni presenti in Barbie, è stata... la ceretta. Come ha dichiarato scherzosamente a Page Six:

"La ceretta alle braccia e alle gambe è stato il momento più difficile. Ricordate la scena di Steve Carell in 40 anni vergine? Ecco, quello ero io".

L'attore ha spiegato che Ken "ovviamente non ha i capelli", quindi la squadra dietro le quinte ha dovuto "rettificare il fatto" che lui li avesse.

Barbie, la versione medievale di I'm Just Ken diventa virale online

"Inoltre, nel film avevamo dei numeri di danza e imparare le coreografie non è stato unm gioco da ragazzi. Ma è stato molto, molto gratificante lavorare con coreografi incredibili e un cast meraviglioso."

Barbie, hit dell'anno diretto da Greta Gerwig, vede Margot Robbie nei panni della Barbie principale e Ryan Gosling nei panni del Ken originale. Dua Lipa, Issa Rae, Nicola Coughlan, Hari Nef, Kate McKinnon ed Emma Mackey interpretano le differenti versioni di Barbie mentre Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans e Kingsley Ben-Adir affiancano Ryan Gosling nei vari Ken. Nel cast anche Michael Cera nei panni di Allan, l'amico di Ken, America Ferrera e Will Ferrell che interpreta il dirigente della Mattel.