Barbie, Simu Liu: "Il mio agente mi ha consigliato di girare il film perché la sceneggiatura è incredibile"

Il film Barbie sembra abbia una sceneggiatura davvero irresistibile: Simu Liu ha infatti spiegato il motivo per cui ha scelto di recitare nel progetto.

Margot Robbie è la protagonista del lungometraggio ispirato al famoso marchio della Mattel e alla regia c'è Greta Gerwig.

Simu Liu, intervistato da GQ UK, ha raccontato che il suo agente gli ha consigliato di non lasciarsi sfuggire l'occasione di recitare in Barbie perché la sceneggiatura è una delle migliori che abbia mai letto. L'attore ha raccontato: "Mi ha detto testualmente: 'Se potessi scommettere la mia carriera su una sceneggiatura qualsiasi lo farei con quella di Barbie. Penso davvero che dovresti farlo'".

L'interprete di Shang-Chi nel MCU ha quindi svelato di aver inviato un video per proporsi per un ruolo e poi Greta Gerwig ha richiesto un incontro di persona in cui la regista ha parlato di "quanto amasse guardare gli uomini ballare perché si tratta di un'espressione artistica che abitualmente non si vede da parte degli uomini". Simu ha così colto l'occasione di ricordare le sue esperienze avute in passato facendo parte di un team di hip-hop, suscitando l'entusiasmo della filmmaker che gli ha assegnato il ruolo.

L'attore ha inoltre spiegato che il film è "pazzo e incredibilmente unico": "Vorrei potervi mostrare quello che facciamo ogni giorno perché è folle". Pur non essendo un musical, Barbie ha comunque richiesto molte prove per delle scene di danza e Liu ha confermato che sul set dei film di Greta Gerwig bisogna comportarsi nel modo giusto perché se si ha l'atteggiamento sbagliato non c'è speranza di continuare a lavorare con lei.

Le riprese di Barbie, con star Margot Robbie e Ryan Gosling, sono attualmente in corso a Londra in vista di un debutto nelle sale previsto per il 21 luglio 2023.