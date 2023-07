Barbie: una scena tagliata avrebbe mostrato il cameo di una star

Una foto condivisa online svela le scene tagliate dal film Barbie, rivelando così che, almeno inizialmente, era previsto un cameo sui titoli di coda.

Uno scatto dedicato al lavoro dei montatori regala infatti qualche dettaglio dei momenti che sono stati eliminati dal montaggio finale, quindi non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il film perché la notizia contiene spoiler .

I tagli compiuti al film

Il montatore Nick Houy, in un'intervista con Art of the Cut, ha condiviso una foto che mostra il tabellone su cui si è lavorato per delineare la struttura finale del racconto al centro di Barbie.

Nella parte destra si vede così uno scatto di una scena intitolata Midge in Labor, che avrebbe mostrato il parto del personaggio interpretato da Emerald Fennell. Nell'immagine appare anche Helen Mirren, che ha contribuito come voce narrante in alcuni passaggi del lungometraggio di Greta Gerwig, confermando che sarebbe apparsa sullo schermo.

Barbie, Greta Gerwig ha dovuto tagliare una gag con la flatulenza:"Pensavo fosse divertente"

Tra i momenti tagliati si vedono anche titoli legati ai giocattoli di Ken, Aaron che supera la curiosità, scene di danza, un monumento di Barbie, la creazione di BarbieLand e molto altro. Attualmente non è stato svelato se le sequenze inedite verranno inserite tra i contenuti extra del lungometraggio o verranno condivise in qualche modo nei prossimi mesi.