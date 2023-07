Barbie, Greta Gerwig ha dovuto tagliare una gag con la flatulenza:'Pensavo fosse divertente'

Intervistata da Indiewire, la regista Greta Gerwig ha dichiarato di aver dovuto tagliare una scena di flatulenze in Barbie dal montaggio finale. Insieme al montatore Nick Houy, Gerwig si è convinta a tagliare una sequenza che avrebbe voluto inserire a metà film ma che non è stata molto apprezzata dal pubblico durante la proiezione di prova.

"Abbiamo sempre cercato di fare una vera battuta sulle flatulenze ma non l'abbiamo mai fatto. Avevamo una sorta di spettacolo sulle flatulenze nel mezzo di Barbie. Ho pensato fosse davvero divertente. Ma su quello non c'era consenso" ha spiegato Gerwig.

Il momento sbagliato

Nick Houy ha confermato:"Avevamo molte battute sulle flatulenze quindi ho pensato ci fosse la possibilità che ne rimanesse almeno una. Molto più probabile che fosse in Barbie che in Piccole donne. Peccato non sia successo. Era anche nel momento sbagliato. La prossima volta dobbiamo trasformarlo in un momento narrativo più significativo".

Ogni battuta di Barbie è stata pesata:"Ci siamo detti 'Mettiamolo davanti alle persone e vediamo come reagiscono'. Ognuno è diverso e ogni proiezione è diversa, abbiamo sicuramente imparato, nel corso degli anni, che bisogna davvero lasciare che le cose abbiano la loro giusta possibilità e quindi agire di conseguenza".

Prima di correre al cinema a vedere il film di Greta Gerwig leggete la nostra recensione di Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti nei panni di Barbie e Ken.