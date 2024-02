Barbie, Ryan Gosling non sopporta che Greta Gerwig non sia candidata nel nuovo spot Oscar

Gli Oscar hanno coinvolto America Ferrera, Kate McKinnon e perfino Ryan Gosling per aiutare Jimmy Kimmel ad arrivare alla premiazione, con quest'ultimo che ha ribadito la sua delusione per l'assenza di Greta Gerwig dalla cinquina della regia per Barbie.

Nel nuovo promo, il conduttore del late night show ha bisogno di aiuto per arrivare a Los Angeles. Ebbene, proprio come in Barbie, fa visita alla casa di Weird Barbie per avere maggiori informazioni. Come ulteriore sorpresa, Helen Mirren interpreta anche la voce narrante dello spot, proprio come nel film.

Ci sono battute sul fatto che Kimmel è un "Ken in crisi di mezza età" e altre simili. Mentre il duo si dirige verso Hollywood, vengono trasmessi spezzoni di altri film candidati agli Oscar. Inevitabile poi l'ennesima presa in giro di Kimmel nei confronti di Matt Damon.

Quando entrano nel teatro, incontrano Gloria, il personaggio di Ferrera, che recita una versione del suo monologo nel film. Kimmel ha prontamente frainteso il senso di questo discorso. Quindi, Ken (Gosling) spunta ovviamente dal retro di questa strana carrozza su cui stanno viaggiando e spiega che è stato lì per tutto il tempo, Tuttavia, nessuno gli ha detto che Greta Gerwig non è stata nominata come miglior regista.

Greta Gerwig snobbata agli Oscar

Gran parte delle polemiche su Barbie agli Oscar ha riguardato Margot Robbie e la regista Greta Gerwig. La Robbie non è stata nominata come Miglior Attrice e la Gerwig è stata ignorata come Miglior Regista. Naturalmente, tutti volevano sapere cosa ne pensasse Ken in un momento come questo. Quindi, Gosling ha rilasciato una dichiarazione pubblica.

"Sono estremamente onorato di essere stato nominato dai miei colleghi accanto ad artisti così notevoli in un anno con così tanti grandi film", ha scritto Gosling. "E non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso di aver interpretato un pupazzo di plastica di nome Ken. Ma non c'è Ken senza Barbie, e non c'è film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film che ha fatto storia e che è stato celebrato in tutto il mondo. Senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio non sarebbe possibile ottenere alcun riconoscimento per tutti coloro che hanno partecipato al film".

Va detto che Gerwig è nominata nella categoria Miglior sceneggiatura adattata, mentre Robbie è presente nella lista dei migliori film candidati in quanto produttrice di Barbie.