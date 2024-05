Mikey Day svela i retroscena dello sketch di Beavis & Butt-Head con Ryan Gosling: 'Non sembravo umano'

Mikey Day ha parlato del memorabile sketch del Saturday Night Live in cui ha interpretato con Ryan Gosling i protagonisti della serie animata Beavis & Butt-Head.

Il comico, ospite del talk show condotto da Seth Meyers, ha ricordato come è nata l'idea di portare in vita in live-action i personaggi.

Dei cambiamenti esilaranti

Spiegando il motivo per cui la sua collega Heidi Gardner non è riuscita a non ridere vedendolo durante lo sketch, Mikey Day ha ammesso che erano stati effettuati dei piccoli cambiamenti al trucco per trasformarlo in Butt-Head. Il comico ha ricordato: "Durante la prova costume, la parrucca era un po' più in avanti, nella versione andata in onda si vedeva più "testa" e la mia faccia era molto più... Era molto da affrontare".

Day ha inoltre svelato che si è impegnato per avere un impatto maggiore a livello visivo e in parte ha scatenato la reazione di Heidi perché ha provato a guardarla dritta negli occhi: "Ho semplicemente avuto un'espressione in stile: 'Ciao! Sono folle!'. Lei mi ha detto: 'Non sembravi umano. Non sembravi di questo mondo'".

Ryan Gosling e Mikey Day in versione Beavis & Butt-Head sorprendono i fan sul red carpet di The Fall Guy

L'amicizia con la star del cinema

Mikey ha poi commentato la sua successiva apparizione in versione Beavis and Butt-Head accanto a Ryan Gosling in occasione della première di The Fall Guy: "Voglio solo dire che lo amo: è arrivato e ha versato la sua polverina magica su ogni cosa, è incredibile. Gli voglio realmente bene. Ryan, se ci stai guardando, ti voglio bene!".

Day ha quindi sottolineato le differenze fisiche tra di loro per evidenziare quanto sia chiaro chi sia la star tra di lui, aggiungendo che i fotografi sul red carpet cercavano di attirare la loro attenzione chiamandoli "Ryan e Butt-Head". La star del SNL ha ribadito che Gosling, anche se truccato da Beavis, è comunque bellissimo.