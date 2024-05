Ryan Gosling spera ancora di diventare Ghost Rider nel MCU e cerca di coinvolgere Emily Blunt

Ryan Gosling è tornato a parlare del suo desiderio di entrare nel MCU con la parte di Ghost Rider, dopo che Josh Horowitz ha cercato di ottenere una dichiarazione in proposito da Kevin Feige.

Il reporter ha infatti avuto chiesto se l'attore canadese avesse qualche chance di essere coinvolto nelle prossime fasi dei progetti tratti dai fumetti.

Il possibile debutto nel MCU

Kevin Feige, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Ryan Gosling diventi il prossimo Ghost Rider, aveva dichiarato: "Lui è fantastico, mi piacerebbe trovare un posto per lui nel MCU".

La star canadese, attualmente protagonista nelle sale con The Fall Guy, ha però ammesso che non c'è stato alcun sviluppo e sta ancora aspettando e sperando di avere notizie.

Emily Blunt, che era accanto a Ryan durante l'intervista con Horowitz, è rimasta sorpresa e ha sottolineato che era sicura che il collega e amico non avrebbe mai voluto recitare in un film di supereroi. La star ha aggiunto che era convinta che anche Gosling fosse fiero, come lei, di non aver mai avuto una parte nei cinecomic: "Non so nemmeno perché l'ho pensato, ero convinta: 'Gosling la pensa come me'. Che voltagabbana!".

Ryan ha provato però a farle cambiare idea e convincerla a recitare accanto a lui in Ghost Rider.

Ryan Gosling: l'ultimo, solitario eroe romantico del cinema

Cosa racconta The Fall Guy

In The Fall Guy, film diretto da David Leitch attualmente nelle sale, si segue la storia di Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman famoso e con una carriera ben avviata. I suoi standard sono riconosciuti a livello professionale e il suo cuore è puntato verso quello della regista Jody Moreno (Emily Blunt), ma tutto cambia dopo un inaspettato incidente.