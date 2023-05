Barbie, Ryan Gosling: 'Margot Robbie mi regalava ogni giorno qualcosa di rosa'

Ryan Gosling ha svelato che per aiutarlo a immedesimarsi nel ruolo di Ken sul set di Barbie, la sua co-protagonista Margot Robbie ha usato un approccio davvero originale.

L'attore canadese, intervistato da Vogue, ha infatti condiviso un simpatico retroscena di quanto accaduto durante le riprese.

Un aneddoto "rosa"

Barbie: Ryan Gosling in una scena del film

Ryan Gosling, parlando di Barbie, ha sottolineato: "Non sarebbe davvero in stile Ken parlare di Ken".

L'attore ha però svelato cosa ha fatto Margot Robbie per lui durante il lavoro sul set: "Ogni giorno mi lasciava un regalo rosa con un fiocco rosa, da Barbie a Ken, mentre stavamo girando. Erano tutti regali legati alla spiaggia. Erano tipo gusci di conchiglie, o un cartello che diceva 'Pray for surf'. Perché il lavoro di Ken è semplicemente sulla spiaggia. Non ho mai capito cosa volesse dire. Ma penso che stesse cercando di aiutare Ken a capire, tramite questi regali che stava facendo".

Margot, invece, ha sottolineato che Ken è la "più grande versione di Ryan Gosling mai portata sullo schermo".

L'interprete del personaggio ha però ammesso: "Ken non era realmente presente nella mia bucket list. Ma, se devo essere sincero, non ho una lista di ruoli che vorrei interpretare. Quindi ho pensato che gli avrei dato una possibilità".

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie, in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

L'attrice è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.