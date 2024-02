Barbie, Robert Downey Jr. su Margot Robbie: 'Non sta ricevendo abbastanza riconoscimento'

Nel corso di una conversazione insieme agli altri nominati ai SAG Awards come miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr. ha avuto modo di elogiare Margot Robbie e la sua interpretazione in Barbie, per cui non starebbe ricevendo il riconoscimento meritato.

Insieme a Sterling K. Brown, candidato per American Fiction, e Willem Dafoe, nominato per Povere Creature!, hanno parlato di come la recitazione non debba necessariamente comportare grandi gesti, con Brown che ha dichiarato: "Non mi stanco mai di guardare qualcuno che ascolta semplicemente davanti alla macchina da presa".

"Non finisce mai di impressionarmi e di ricordarmi quanto poco sia necessario fare per essere efficaci", ha aggiunto Downey Jr. "Solo una versione più semplice dell'espressione, questo è ciò che vuole la macchina da presa. Più la macchina da presa si avvicina, più la vuole. Più volte è stato dimostrato che è super efficace".

Robert Downey Jr. su Margot Robbie

"Margot Robbie non riceve abbastanza credito, secondo me", ha continuato Downey Jr. usando la star di Barbie come esempio per portare avanti la sua tesi.

"America [Ferrera] ha un discorso incredibile. E tra l'altro lo fa in modo perfetto! Lo guardo e penso: 'Wow, è stato davvero difficile. È come un atto unico. L'intero film è imperniato su di esso'. Ma è nel momento in cui Robbie ascolta così attivamente che mi rendo conto che Greta ha davvero ragione. Ma è Robbie che ha dovuto fidarsi... ed è difficile quando a qualcuno che ha un fottuto discorso di due pagine rispondi: 'Ok, ora saltiamo dentro e prendiamo Bob', e tu pensi: 'Ho ascoltato questo per tutto il giorno e ora devo farlo funzionare!'".

La Robbie è stata tra gli snobbati agli Oscar di quest'anno, in quanto l'Academy non l'ha nominata come miglior attrice. Ferrera, invece, ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista grazie al monologo citato da Downey Jr.

Barbie, Hillary Clinton al fianco di Greta Gerwig e Margot Robbie:"I fan vi amano"

Quest'ultima ha dichiarato a Variety quanto sia stato "deludente" non vedere Robbie riconosciuta nella categoria di miglior attrice. La Robbie è comunque candidata all'Oscar nella categoria Miglior film, in quanto produttrice di Barbie.

Robert Downey Jr. è candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer.