Barbie, Hillary Clinton al fianco di Greta Gerwig e Margot Robbie:'I fan vi amano'

L'ex first lady Hillary Clinton ha commentato la mancata doppia nomination in regia e recitazione per Greta Gerwig e Margot Robbie.

L'assenza di Greta Gerwig tra i candidati alla miglior regia e di Margot Robbie tra le candidate alla miglior attrice ai prossimi Oscar ha scatenato un putiferio che ha raggiunto anche la politica. Sul proprio account Instagram l'ex first lady Hillary Clinton ha dedicato un post a Gerwig e Robbie, rincuorandole ed elogiandole per il loro lavoro.

"Greta e Margot, anche se può far male vincere al box-office ma non portarsi a casa l'oro, i vostri milioni di fan vi amano. Siete entrambe molto più di Kenough" ha scritto Clinton, aggiungendo l'hashtag #HillaryBarbie.

Polemiche da Oscar

Barbie ha ricevuto otto nomination agli Oscar tra cui quella al miglior film, per il quale è candidata anche Margot Robbie in quanto produttrice, e quella al miglior attore non protagonista a Ryan Gosling. L'attore ha commentato con delusione le mancate candidature per le categorie legate alla regia e alla recitazione di Gerwig, candidata alla sceneggiatura originale, e Robbie.

Michelle Yeoh, premiata con l'Oscar lo scorso anno, ha espresso il proprio rammarico:"Gioia e delusione sembra che vadano a pari passo. Per noi sembra che non ci siano mai abbastanza candidature".

La polemiche è montata inesorabilmente sui social e anche la co-star America Ferrera, nominata come attrice non protagnista, ha espresso il proprio disappunto, dopo il 'Non c'è Ken senza Barbie' di Gosling:"Surreale e incredibile" è il commento dell'ex star di Ugly Betty.